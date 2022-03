Ötleteket várnak, tervezik a kommunizmus múzeumát: Mi legyen a dohánygyárral?

Már nem csupán rendeltetést, hanem pénzforrást is találtak az egykori dohánygyár egyik épületének újrahasznosítására, a többire pedig bárki tehet javaslatot, habár ezekből máris több van, mint amennyinek helyet lehet szorítani – jelentette be csütörtökön Antal Árpád polgármester. A sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megvásárolt ipari műemlék a múlt század hatvanas éveiben felhúzott szárnyában a kommunizmus múzeumát rendezik be, a többinek pedig olyan rendeltetést szeretnének adni, amely a helybeli fiatalság mellett akár több tízezer látogatót is idevonz évente.

Április 9-én nyílt napot szerveznek, a Szent György Napokon pedig ott kap helyet az ifjúsági udvar. Virtuális sétát azonban máris lehet tenni a dohánygyárban a sepsitabak.ro honlap segítségével, amelyen a jövőjére vonatkozó kérdőív is kitölthető.

A sepsiszentgyörgyi dohánygyár történetéből Antal Árpád csak néhány fontosabb évszámot sorolt fel. Az 1894-ben létrejött Székely Nemzeti Dohánygyár számára az 1900-as évek elején épült fel a ma is meglévő (közben még bővített) ingatlanegyüttes, ahol 2010 végén állt le a termelés. Akkor 84 munkása volt, akik közül 81-et bocsátottak el. Legalább ennyi új munkahelyet kíván itt létrehozni az önkormányzat, amely 2021-ben írta alá az adásvételi szerződést, és a 4,9 millió eurós vételár háromnegyedét már ki is fizette. A negyedik részletet az idén kell átutalni, és akkor kapják meg a kulcsokat is, jelenleg ugyanis vannak még olyan helyiségek, ahová a városvezetők is csak a vámhatóságokkal együtt léphetnek be. De közben elindult a tervezés, és eldőlt, hogy a kommunista korszakot bemutató múzeumot itt fogják berendezni; ezt eredetileg a Szakszervezetek Művelődési Házába szánták, ám annak sorsa még mindig bizonytalan, az építészek és múzeumi szakemberek viszont beleszerettek a hatalmas dohánygyári raktárba, ahol sokkal nagyobb helyük és szabadságuk van a berendezéshez. Pénz is van hozzá: az országos helyreállítási tervben (PNRR) 11,3 millió euró van e célra elkülönítve.

A múzeum tervéről ideiglenes projektvezetőként Tóth-Birtan Csaba alpolgármester számolt be. Elmondása szerint előbb egy, majd két szintben gondolkodtak, de végül a raktár mind a négy szintjét erre szánják, összesen mintegy 3000 négyzetmétert. Nagyon mai, interaktív, kortárs technikával felszerelt létesítményt képzelnek el, amely a második világháború végétől 1989 decemberéig különböző korszakokra bontva, élményszerűen mutatná be a román szocializmus történetét, több generáció és társadalmi csoport szemszögéből is. Várakozásaik szerint érdekes színfoltja lesz a városnak, de nem csupán turisztikai, hanem nevelő hatása miatt is fontosnak tartják: remélik, hogy elrettentő példaként szolgál majd, és így a szocializmus múzeumi látnivaló marad, nem lesz több kísérlet az újjáélesztésére.

Antal Árpád hozzátette: a gazdasági-pénzügyi tervek már készülnek, várhatóan április közepén kerülnek a tanács elé, és ha nem lesz elég az uniós pályázaton elnyert pénz, felpótolják. A múzeumnak 2026. augusztus végéig kell elkészülnie.

De ez csak az egyik épület a sokból, a többire nézve még semmi nincs eldőlve: habár elképzelések bőven vannak, április 21-éig még bárki hozzáteheti a maga ötletét, javaslatát, és az eddigiekről is szavazhat. Ebből a célból hozták létre a sepsitabak.ro honlapot, amely egy virtuális sétával belülről is bemutatja a dohánygyárat, és játékos részvételre ad lehetőséget egy online kérdőív kitöltésével. A TabakFórum névre keresztelt online igényfelmérés segítségével feltérképeznék az épületegyütteshez köthető lehetőségeket. A TabakFórum koordinátora, Farcádi-Plájás Erzsébet szerint a kérdőívet úgy próbálták összeállítani, hogy minden korosztályt és érdeklődési területet megszólítsanak, válaszokat pedig nem csupán Sepsiszentgyörgyről, hanem egész Erdélyből várnak. Indulásból 66 helyszín, 58 (a gyár történetével kapcsolatos) információ és 34 kérdés jelenik meg a honlapon, ez azonban idővel alakulni fog, ahogy a különböző épületek rendeltetést kapnak. Az összetettebb elképzeléseket az info@sepsitabak.ro címre várják.

Az ötletelést segítheti, hogy április 9-én nyílt napot tartanak, amikor bárki beléphet a dohánygyár látogatható részeibe, április 29-e és május elseje között pedig szintén nyitva lesz a kapu, az ifjúsági udvar ott veri fel a rendezvénysátrát – tette hozzá Vargha Fruzsina alpolgármester. Az egyik cél ugyanis az, hogy a fiatalok számára vonzó tereket alakítsanak ki, ahol sokféle rendezvény megszervezhető, a tanulás pedig élményszámba megy.