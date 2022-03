Magyarország segít a bajban lévőknek

Jövő héten egy nagyobb menekülthullámot várunk, ezért ezt a határátkelőhelyet is meg kell erősítenünk – mondta Orbán Viktor szerdán éjszaka, amikor Facebook-oldalán posztolt a csengersimai határátkelőpontról. A kormányfő három napra a magyar–ukrán határra költözött, ahol személyesen követi az eseményeket, a rendőrök, a katonák, a katasztrófavédelem munkáját és szervezi a védekezést. A miniszterelnök közölte, hogy többen fognak dolgozni a csengersimai határátkelőhelyen, ahova most is több ezer ukrán menekült érkezik naponta autókkal Románián keresztül. Orbán Viktor tapasztalatairól beszámolva azt mondta, hogy Csengersimán gördülékenyen megy minden, hat sávon folyamatos az áthaladás. „A rendőrök erőiket megfeszítve dolgoznak” – fogalmazott, és hozzátette, hogy a vöröskeresztesek a gyermekeseknek nyújtanak a helyszínen segítséget.

A beregsurányi segítségpontot tegnap felkereste Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete is, aki a tapasztalatairól szólva az újságíróknak elmondta, az érkezők ellátása olajozottan zajlik a segítségponton, a szeretetszolgálat munkatársai meleg ruhákkal, meleg étellel, szendvicsekkel és információkkal várják a menekülteket, a gyermekes családok számára babakocsikat és babahordozókat tudnak biztosítani. „Szívszorító, mit élhetnek át a nők és gyermekek, akik menekülni kényszerülnek, hiszen tele vannak bizonytalansággal és félelemmel” – fogalmazott a köztársasági elnök felesége, megjegyezve, ezért nagyon fontos, hogy a Magyarországra érkezők számára pozitív legyen az első benyomás, valamint oldani tudják bennük a szakemberek a félelmet és a feszültséget.

Szabján Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vészhelyzetkezelési munkacsoportjának vezetője arról beszélt, a menekültek számára az ellátás mellett lelki elsősegélynyújtást is igénybe vehetnek a beregsurányi segítségponton, erre pedig a tapasztalatok szerint egyre nagyobb szükség van. Sajnos egyre több traumatizált menekülttel találkoznak, őket pszichológusok segítik, de vannak olyan szakemberek is, akik speciálisan képzettek, például a gyermekekkel történő foglalkozásban – tette hozzá.

Az előrejelzések szerint akár a 900 ezret is elérheti az Ukrajnából, a háború elől Magyarországra menekülők száma – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 csatorna szerda esti műsorában. Bakondi György közlése szerint szerda délig több mint 432 ezren érkeztek Ukrajnából Magyarországra. Hozzátette: miközben a hadműveletek első időszakában a háború elől, ma már a háborúból menekülnek az emberek az Ukrajnával szomszédos biztonságos országokba.