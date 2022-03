Kezdődik az üvegszüret és a lomtalanítás

Márciusban ismét üveggyűjtést szervez a Tega Rt., és megkezdődik a népszerű lomtalanítási körút is – közölte a hulladékgazdálkodási társaság.

Lakossági igényre válaszolva idén három alkalommal is tartanak üvegszüretet. Máthé László igazgató rámutatott: azért fontos, hogy az italos és befőttesüvegek ne kerüljenek a vegyes hulladékba, mert a súlytöbblet többletköltséget is jelent. Az első üveggyűjtésre március 25–26-án kerül sor a megyeszékhelyen, ahol a már megszokott gyűjtőpontokon – a Szabó Kati Sportcsarnok melletti parkolóban, a Penny Áruház szomszédságában, a régi kenyérgyárnál (Kós Károly utca), a buszpályaudvarral szemben (Állomás utca), a Kálvin téri parkolóban, illetve a hulladékudvarnál – adhatók le a háztartásokban fölöslegessé vált üvegek. Akárcsak korábban, ezúttal is fél liter sör jár 5 kg üvegért cserébe.

A megye egészét átfogó lomtalanítás március 21-én, hétfőn Sepsibükszádon indul. Ennek kapcsán a Tega Rt. leszögezte: kizárólag olyan tárgyakat, holmit szállítanak el, ami lomnak minősül: régi ruhákat, szőnyegeket, bútorokat, elektronikai berendezéseket, háztartási gépeket, illetve ablaküveget, autók szélvédőjét. Az elektronikai hulladék ellenértékét a Tega levonja a számlából. A megyeszékhelyen a lomtalanítás egész évben tart, a 0267 310 123-as telefonszámon történő egyeztetést követően ingyenesen szállítják el a fölöslegessé vált tárgyakat a tömbházak, lakóházak mellől. (dvk)