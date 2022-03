Fogyatékkal élők munkavállalását segítik

A fogyatékkal élők munkaerő-piaci beilleszkedését hivatott elősegíteni az az országos szinten futó projekt, melyet a munkaügyi tárca, illetve a fogyatékos személyek jogaiért felelős hatóság indított, és amelyben Háromszék is részt vesz. Az érintettek legtöbb 5000 eurós támogatást kaphatnak olyan segédeszközök beszerzésére, amely foglalkoztatásuk esélyeit növeli.

Az immár két éve elérhető és jövő év végéig igényelhető támogatásról nem igazán tudnak az emberek, az országos szinten rendelkezésre álló keret alig tíz százalékát hívták eddig le – számolt be lapunknak Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője. Háromszéken mindössze hárman éltek a vissza nem térítendő támogatással, az érintettek hallókészülékek és látásjavító eszköz beszerzésére fordították a megítélt összeget, melyet értékjegy formájában kapnak meg a jogosultak.

Az intézményvezető jelezte, igen széles a skálája a támogatás révén megvásárolható eszközöknek – kerekesszék, protézisek, Braille írógépek, szemüvegek, lencsék stb. –, melyek valóban segíthetik az igénylőket abban, hogy munkát találjanak. Elmondta azt is, a támogatás elnyerésének nem feltétele a munkaerő-piaci elhelyezkedés, de fontosnak tartja, hogy ily módon is nyissanak a fogyatékkal élő munkavállalók felé, hogy ők is megmutathassák, képesek dolgozni, boldogulni.

A segédeszközök beszerzését célzó juttatásra azon munkaképes, 18 és 65 év közötti személyek jogosultak, akik fogyatékosságukat igazolni tudják, és akik munkát keresnek. Első lépésként a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökségnél kell jelentkezniük személyi igazolványukkal, orvosi igazolással, valamint az iskolai végzettségüket igazoló irattal. Az intézmény nyilvántartásba veszi, majd tájékoztatja őket a támogatással kapcsolatos tudnivalókról, ugyanakkor segítenek a szükséges iratcsomó összeállításában is.

Kelemen Tibor jelezte, a következő időszakban találkozókat is szerveznek az uniós forrásból finanszírozott program népszerűsítése érdekében.