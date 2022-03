Ismét megtisztították az Olt partját

A HKA szombat délelőttre meghirdetett akciójához összesen félszázan csatlakoztak, a Caritas révén az Oltmező úti szociális tömbházakból édesanyák és gyermekeik is jöttek szemetet szedni – a gyermekek annyira élvezték, hogy megígérték, következőkor is részt vesznek –, de volt olyan önkéntes, aki Illyefalváról autózott a megyeszékhelyre, hogy segítsen a hulladék összegyűjtésében – számolt be érdeklődésünkre a megmozdulást követően Bereczki Kinga. A HKA ügyvezetője elmondta, a folyópart három pontjáról, az egykori Trident Áruház, a Kaufland, illetve az Aréna mögül indultak a csoportok a hulladékot összegyűjteni. Azt tapasztalták, hogy a Kaufland környékén nagyon sok a szemét, főként üvegeket, sörösdobozokat, cigarettacsikket találtak, holott ezen a részen két figyelmeztető táblát is kihelyeztek korábban. Bereczki Kinga úgy véli, itt akkor érhető el jobb eredmény, ha maga az áruház is tesz azért, hogy a környék tisztább legyen. Az Aréna mögött, ahol tavaly felszámoltak egy nagyobb hulladéklerakót, ismét gyűl a szemét, így itt az lehet célravezető, ha a következőkben egy kamerát is kihelyeznének, hogy azonosítani lehessen az elkövetőket. Több hulladékot találtak a töltésen és környékén is a szemétszedés résztvevői, ezt a helyzetet a kezdeményezők az érintett szakaszon áthaladó járműforgalomnak is tulajdonítják.

A HKA ügyvezetője megjegyezte, míg a tavalyi szemétgyűjtés alatt 300, szombaton 50 zsák szemetet szedtek össze, tehát összességében kevesebb a hátrahagyott hulladék, van értelme a hasonló közösségi megmozdulásoknak. Hangsúlyozta, jó példával is találkoztak: olyan horgászokkal például, akik megmutatták, hogy eleve zsákba gyűjtik a szemetet, amíg az Olt partján tartózkodnak.