Szombaton a bukaresti Lucian Grigorescu Sportterem adott otthont az U23-as korosztály számára kiírt országos bajnokságnak, amelyen a Kolozsvári MSK színeiben küzdő sepsiszentgyörgyi Balogh Hanna személyében háromszéki résztvevője is volt. A dupla leigazolással rendelkező sportolónk február végén még a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK-nak szerzett bajnoki címet az U18-asok között, most viszont egy nagyobb korcsoportban is letette a névjegyét. Dzsúdósunk (70 kg) ellenfél hiányában állt a hétvégi viadal első köré­ben, így a legjobb négy között kezdett csak, és az elődöntőben simán verte a nagyváradi Gyökér Iasminát. A fináléban a bukaresti Francesca Corneliuval találkozott, s bár ellenfele egy fejjel volt magasabb, Balogh Hannának jó versenyzéssel mégis sikerült győzedelmeskednie.

Sportolónk legközelebb az április 1–3. között Foc­șani-ban esedékes U21-es országos bajnokságon lép majd tatamira, ahol idénybeli harmadik aranyérméért harcol az ország legjobb cselgáncsozóival szemben.

Az eredmény (U23, 70 kg): 1. Balogh Hanna (Kolozsvári MSK), 2. Francesca Corneliu (Bukaresti CSM), 3. Gyökér Iasmina (Nagyváradi Körös SK) és Cătălina Bungărdean (Bukaresti 5-ös számú ISK). (tibodi)