Következő írásunk

Súlyosan érinti a gazdatársadalmat a műtrágyák és üzemanyagok árának mértéktelen növekedése. A drágulás többek között az ukrán–orosz katonai konfliktusnak tudható be, de az energiaárak emelkedése, az Azomureș leállása is súlyosbítja a helyzetet. Ez negatívan hat ki a tavaszi mezőgazdasági kampányra, a mesterséges tápanyagpótlás hiánya miatt terméscsökkenés, ennek következményeként a mezőgazdaságban megtermelt alapanyagokból előállított élelmiszerek árának növekedése is várható. Lehetséges megoldásokról faggattuk Barabási Antal Szabolcsot, a mezőgazdasági minisztérium államtitkárát.