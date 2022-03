Útnak indult hétfőn az a több tonnányi segélyszállítmány Kárpátaljára, mely három megye (Háromszék, Szatmár és Brassó) RMDSZ-szervezete és a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat felhívása nyomán gyűlt össze az ukrajnai háború sújtotta helyiek megsegítésére. Az adományokat szállító kamion tegnap ért Szatmár megyébe, ahonnan a segélyeket a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete juttatja el Kárpátaljára – jelentette be Tamás Sándor, a háromszéki RMDSZ elnöke.

Az elnök emlékeztetett, február 27-én tették közzé első felhívásukat az ukrajnai menekültek megsegítésével kapcsolatosan. Az akciót a Szatmár Megyei RMDSZ-szel és a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálattal közösen indították. A partnerség időközben bővült, az RMDSZ Brassó megyei szervezete is csatlakozott, így hétfőn több tonnányi segélyt tudtak útjára indítani az ukrajnai bajbajutottaknak. A segítségnyújtást úgy tervezték meg, hogy az adományok biztosan célba érjenek, ezért társultak a Szatmár megyeiekkel, mivel ők rendelkeznek terepismerettel a szomszédos országban, ahol háború dúl. Tamás Sándor tételesen is felsorolta a szállítmányt: harminc kilogramm méz, amit a háromszéki termelők biztosítottak, másfél tonna liszt, amihez a szükséges búza java része Zágonból származik, 3500 palack ásványvíz, takarók, hálózsákok, tisztálkodószerek, játékok és más, a menekültek számára hasznos eszközök. A segítségnyújtáshoz tartozik, hogy a megyei önkormányzat 76 szálláshelyet ajánlott fel a gyermekjogvédelmi rendszeren keresztül az otthonokban, valamint a nevelőszülőknél az ukrajnai menekültek számára, elsősorban nőknek és gyermekeknek. Eddig senki nem élt a lehetőséggel – jelentette be Tamás Sándor.