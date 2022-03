A hitelt a következő beruházások önrészének fedezésére használják: a Székely Nemzeti Múzeum felújítása, a megyei kórház sürgősségi osztályának bővítése és korszerűsítése, a sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola épületének felújítása, valamint két erdővidéki út korszerűsítése, a Barótról Vargyason át Hargita megye határáig, valamint a Málnásfürdőről a Hatodon át az ágostonfalvi hídig terjedő szakasz.

A zabolai Csipkés tábor korszerűsítése céljából jóváhagyták egy 3200 négyzetméteres szomszédos telek megvásárlását a helyi református egyházközségtől.

A tanács elfogadta idei első költségvetés-kiigazítását is. A Gyárfás Jenő Képtár felújítási munkálatainak tervezésére és anyagszükségletének összeállítására 70 ezer lejt irányoztak elő. A SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál megszervezéséhez 120 ezer lejjel járulnak hozzá. A Háromszék Vármegye Kiadó általános érdeklődésre számot tartó könyvei újrakiadására, a fent nevezett rendezvényen való részvételéhez 250 ezer lejjel növelik a Kovászna Megyei Művelődési Központ költségvetését. Belefoglalták a költségvetésbe a megyeháza fenntartásában működő Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház részére az egészségbiztosítótól érkező 1,22 millió lejt, továbbá a kórház oxigénszint-érzékelő riasztórendszerének tervezését és telepítését célzó uniós pályázatból származó 335 ezer lejt is. Ezen kívül a fogyatékkal élőknek járó juttatások fedezésére a szaktárcától érkező 551 ezer lejt is.

Elfogadták a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság idei cselekvési tervét, amely amint Vass Mária intézményvezető ismertette, három új elemet tartalmaz. Bodzafordulón fogyatékkal élő gyermekek számára egy új fejlesztőközpontot építenek, Kézdivásárhelyen védett otthont alakítanak ki fogyatékkal élő felnőttek számára. Továbbá a Sera Románia Alapítványtól átveszik a Közel a családhoz projekt keretében szülők és gyermekek számára Sepsiszentgyörgyön kialakított tanácsadó központ működtetését.