Gyors beavatkozásról szólt az Önkéntesek Napja

A Kolozsvárról érkezett Vagyas Attila igehirdetésében arról beszélt: amint a mustármag növekedése sem látható szabad szemmel, ugyanúgy növekszik a Gondviselés Segélyszervezet magja is, amit immár tizenöt éve ültettek el, és azóta sok gyümölcsöt termett, de folyamatosan gondozásra, ápolásra szorul. Ezt a célt szolgálja az önkéntes nap, amikor alkalom adódik megvizsgálni, miként növekedik, amit elvetettek, és ezért hálát adni. Vajon mi haszna van az önkéntesnek abból, amiért fáradozik, mi értelme van annak a munkának, amit pénzben nem lehet kifejezni? – tette fel a kérdést a lelkész, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy egy-egy szóban próbálják megfogalmazni, mit kapnak ők ettől a munkától. Az érzések, amiket megfogalmaztak, mindannyiukban megerősítették, hogy érdemes önkénteskedni, mert azáltal, hogy adnak, ők is gazdagodnak, ezek nélkül a tapasztalatok nélkül sokkal üresebb lenne az életük, egyoldalúbbak lennének a mindennapjaik. Végezetül hálát adtak a közösségért, az átélt élményekért, Isten jelenvalóságáért az életükben, és további erőt, önzetlenséget, bátorságot kértek ahhoz a munkához, melynek eredménye az Istennel való kapcsolat mélységétől függ.

Székely Andrea immár öt éve önkéntese a Gondviselés Segélyszervezetnek Kolozsváron, de „civilben” humán erőforrás szakember, aki évtizedekig a World Vision nevű nemzetközi segélyszervezet munkatársa volt, így komoly tapasztalatokkal rendelkezik a sürgősségi beavatkozások terén. A szakember egy vetített képes előadás során elmesélte, a filozófia szak elvégzése után hogyan kapott munkát a World Visionnél – mely a világ kilencven országában közel harmincezer alkalmazottal működik –, és miként dolgozott kezdetben Iránban, aztán az Egyesült Arab Emírségekben, Afganisztánban, Pakisztánban, Cipruson és rengeteg más országban is.

Az előadás csupán felvezetőként szolgált azokhoz a szimulációs gyakorlatokhoz, melyek az önkéntes napon zajlottak Székely Andrea vezetésével. A World Vision által végzett beavatkozások közül egy adományosztó akciót és egy gyermeksarok kialakítását játszották el a Gondviselés Segélyszervezet önkéntesei, melyek során nagyon fontos gyakorlati ismeretekkel gyarapodtak. A szakember két csoportra osztotta a résztvevőket: az a csoport, amely az adományosztó akciót szervezte-bonyolította, menekült gyermekeket és nőket alakított a gyermeksarok programjainál, a gyermeksarok szervezői pedig az adományosztó akció kedvezményezettjei voltak. A játék annyira élesben zajlott, hogy a szervezők komoly pénzösszeget is adtak a fiataloknak, hogy megvásárolhassák a játékhoz szükséges tartós élelmiszereket és a „gyermekek” ellátásához szükséges kellékeket, melyek a továbbiakban valóban eljutnak majd a rászorulóknak a segélyszervezet jóvoltából.

A szimulációs gyakorlatok rendkívül izgalmasak voltak, a játékvezető még arról is gondoskodott, hogy az akciók során különböző rendbontások történjenek, melyek megoldása további kihívások elé állította a résztvevőket. Végezetül hosszú kiértékelőt tartottak, mely során megbeszélték a tapasztalatokat, Székely Andrea kiemelte mindkét csapat erősségeit és hiányosságait. Mint többen is megfogalmazták, jó lenne folytatni ezt a kezdeményezést, több szempontból is fontos lenne, hogy ilyen képzéseket is kapjanak a segélyszervezet önkéntesei. Hisz sajnos olyan világban élünk, ahol gyakran szükség van hasonló jellegű tapasztalatokra.

Miután rendet raktak az egyházközség udvarán és imatermében, közös ebéd következett, majd a Művész moziban a Dog című film megtekintésével zárult a Gondviselés Segélyszervezet idei önkéntes napja.

Bartha Alpár kökösi unitárius lelkész, a rendezvény egyik szervezője lapunknak elmondta: ilyen jellegű gyakorlati képzésben még nem volt részük a korábbi hasonló alkalmakon, de mindenki örömmel vette a játékokat, és igen tanulságos volt valamennyiük számára ez a tapasztalat. „Olyan helyzetek adódtak az utóbbi időszakban, például a csíkszeredai tűzvész után vagy most, az ukrajnai válság idején, hogy úgy érezzük: szükség van arra, hogy gyarapítsuk a gyors beavatkozáshoz szükséges ismereteinket” – fogalmazott. Mint mondta, a Gondviselés Segélyszervezet folyamatosan gyűjtést végez az ukrajnai menekülteknek, a kolozsvári központjukban pedig állandó szállást biztosítanak a Romániába érkezőknek. Kérdésünkre, hogy miért tartja fontosnak az Önkéntes nap megszervezését, a lelkész elmondta: ez egy olyan lehetőség, amikor együtt lehet a Sepsiszentgyörgy környéki, erdővidéki és brassói csapat, új barátságok születnek, mások elmélyülnek, próbálják erősíteni a közösséghez való tartozás jó érzését és annak tudatát, hogy nagyon fontos munkát végeznek valamennyien.