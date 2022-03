A gazdátlan ebekkel foglalkozó létesítményt működtető Tega Rt. közlemé­nyében arról tájékoztatott, hogy a menhelyen élő kutyákat sepsiszentgyörgyi és a megyeszékhely-környéki iskolákban mutatják be. Máthé László igazgató szerint a szépmezői menhelyen sok ebről gondoskodnak, némelyekről „már években mérhetően sok ideje” – fogalmazott. Elmondta, egészséges, szelíd állatot, ha nem muszáj, nem altatnak el, de azt sem tartják megoldásnak, hogy ezek a kutyák a menhelyen éljék le az életüket. Bár jelentkeznek örökbefogadók, ilyen tekintetben nincs roham a menhelyen – tette hozzá, emiatt is döntöttek úgy, hogy néhány kutyust közösségi eseményeken is bemutatnak: elvitték őket a Sepsi SIC kosárlabdacsapat, illetve az OSK futballcsapat mérkőzéseire, de ellátogattak az iskolákba is.

A Tega Rt. igazgatója szerint a tanintézményekben nagy sikere van a bemutatóknak, a diákok érdeklődnek a kutyák iránt, sőt, szülők is jelentkeztek örökbefogadásra. A menhelyet vezető Balázsi Csaba jelezte, az iskolai látogatások célja a tájékoztatás is. A diákoknak a kutyák viselkedéséről, fajtáiról és egyéb érdekességekről is beszámolnak, s megosztanak olyan ismereteket is, amelyeket egy majdani kutyatartó gazdinak tudnia kell.

A szépmezői menhelyen pillanatnyilag 151 kutyáról gondoskodnak, az örökbefogadott egyedeket ivartalanítják, csippel látják el, s gondoskodnak az első oltásokról is.

Az örökbefogadás ingyenes. A menhely hétvégén is látogatható, azt akár kutyasétáltatás céljával is felkereshetik az érdeklődők.

A kutyák népszerűsítése a következőben is folytatódik a tanintézményekben, az iskolák a 0732 717 185-ös telefonszámon vehetik fel a kapcsolatot a menhellyel.