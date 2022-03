A baróti városháza által szervezett, több napon át zajló tavaszi nagytakarításon háromszáznál többen vettek részt. Munkájuk nyomán tisztábbá vált patakmeder, tópart, ország- és erdei út és felszámoltak több törvénytelen szeméttelepet is. Ősszel ismét összefognak – ígérték a résztvevők. Benedek-Huszár János polgármester örömét fejezte ki, amiért sokan tartották fontosnak, hogy részt vegyenek kezdeményezésük sikerében: a Baróti Szabó Dávid Középiskola és a Gaál Mózes Általános Iskola diáksága példásan kivette részét a munkából, csatlakoztak egyházközségek, környezetvédő, horgász- és helyi egyesületek és rengeteg jóérzésű, a közösségéért tenni akaró ember is.

„Személy szerint annak örvendek leginkább, hogy a diákság lelkesen jött, és nem kirándulásként fogták fel, hanem komolyan álltak az ügyhöz, készek voltak vállvetve dolgozni. Fontosnak tartom azt is megjegyezni, hogy bár volt összegyűjteni való éppen elég, érzékelhetően kevesebb volt a hulladék, mint tavaly tavasszal vagy ősszel, ami azt jelenti, hogy az elkezdett munkának volt foganatja; kicsit többen és jobban odafigyelnek arra, hogy milyen hulladék hova kerüljön. Természetesen most is találtunk illegálisan letett nagyobb szeméthegyeket – a bányaútnál a vízelvezető árokba dobva jelentős mennyiség volt –, de ahonnan a múltkor elhordtuk, azaz a Technikatelepről és Barót-bányáról, ott már újabbak nem keletkeztek. A polgármesteri hivatal három munkatársával én a Dózsa téren dolgoztam, és személy szerint is tapasztaltam, hogy kevesebb szemetet kell összeszednünk” – mondotta Benedek-Huszár János városvezető.

A Zöld Ifjak Környezetvédő Egyesületének (ZIKE) tagjai a múlt pénteken és a héten csütörtökön dolgoztak, munkájukba pedig bevonták a Baróti Szabó Dávid Középiskola diáktanácsát és a végzős környezetvédelem osztályát is. Előbbiekkel az iskola környékét, a Kossuth Lajos utca egy részét, az Új és a Baróti Szabó Dávid utcát, utóbbiakkal együtt pedig a Barót patakának mintegy két kilométeres szakaszát – az Ady Endre utcai pallótól a bányahídig – takarították meg. Egyed Emőke egyesületi vezető elmondása szerint munkájukat megkönnyítette, hogy még nem zöldült ki, így jobban látták, mit kell összeszedni, de sajnos néhány helyet nem tudtak megközelíteni, ezért bizony néhány kocsigumit a patakban kellett hagyniuk.

Benkő Béla, a Tinca Erdővidéki Sporthorgász Egyesület vezetője arról számolt be, hogy a Nagyerdő alatti tónál végzett takarításuk során csapatuk – köztük négyéves és hatvanéves – tíz zsák szemetet gyűjtött össze, ami kevesebb, mint a tavaly volt. A szemét zömét főleg sörös-, borvizes- és üdítőspalack tette ki, de találtak paplant, s láttak kábelbontás nyomait is. Nem kérdés, hogy ősszel szintén készek a takarításban részt venni – mondotta az egyesület elnöke –, sőt, azt tervezik, hogy a tavasz és a nyár folyamán helyiekkel karöltve megpróbálják Erdővidék minden vízpartját tisztábbá tenni. „Nem ígérem, hogy mindenhova eljutunk, s mindenhol ragyogó tisztaság lesz, de ahova eljutunk, ott a legnagyobb rendet szeretnénk tenni, mert meggyőződésünk, Erdővidék úgy igazán szép, ha tiszta is” – nyilatkozta Benkő Béla.

Smântână Romeo Titi, a KöpecÉRT Egyesület alelnöke elmondta, mintegy harminc gyermek és szinte ugyanannyi felnőtt fogott össze, hogy a temető környékét és a keresztúttól a falu határáig tartó részt megtisztítsák. Könnyű volt megszólítaniuk az iskolásokat és a faluközösség felnőttjeit, mert az ilyen jellegű munkát nem tavalytól, hanem már bő tíz éve végzik évente kétszer, így mindenki tudja, milyen helyen és mi a feladata. Az asszonyok többszörösen kitettek magukért, hiszen nemcsak takarítottak, hanem a munkában elfáradt csapatnak a kora reggeli órákban szendvicset készítettek, teát főztek, sőt, volt, aki pánkót is sütött. „A falu közt, hála Istennek, nem találtunk sok összegyűjteni valót, ám a falu végén már igen. Azt hiszem, ezek többségét a falun áthaladó autókból dobták ki” – mondotta a faluért sokat tevékenykedő.