Hétfő helyett csak kedden folytatódnak az orosz–ukrán tárgyalások, a helyszín ezúttal is Isztambul lesz. Az eddigi nyilatkozatok alapján az ellentétek továbbra is kibékíthetetlenek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz sajtónak vasárnap késő este fogalmazta meg feltételeit, orosz részről pedig Szergej Lavrov külügyminiszter nyilatkozott tegnap, aki azt is elmondta: Putyin és az ukrán elnök akkor találkozhat, ha közeledik a két fél álláspontja a kulcsfontosságú kérdésekben.