Az Erőforrás-központ munkatársai és az iskolapszichológusok, tanácsadók eddig is szerveztek pályaorientációs tevékenységeket. Szokás, hogy a nyolcadikosok ellátogatnak különböző középiskolákba, megismerik a kínálatot, egyes iskolák olyan találkozókat is szerveztek az elmúlt években, amelyeken vállalkozók, intézményvezetők, különböző szakmákban dolgozók beszéltek munkájuk szépségéről, nehézségeiről. A KARRIER-zóna az első pályatanácsadási program, amely bárkihez eljuthat. Brassai László pszichológus, az Erőforrás-központ munkatársa, a program kifejlesztője azt mondta, szem előtt tartotta, hogy a program ne csak hasznos legyen, hanem vonzó is, felhasználói tekintsék kihívásnak, de egyben kalandnak is.

A tizenhat állomásból álló önismeret- és személyiségfejlesztő program kérdéseire válaszolni, feladatait megoldani három virtuális fogaskeréken végigjárva lehet. Elsőként a diákot rávezetik arra, hogy megfogalmazza, mi számára az érték, beszámoljon érdeklődési köréről, hobbijáról, meglássa, melyek az erősségei, képességei, mi motiválja. A második fogaskeréken arra válaszol, döntéseiben kiknek a véleménye fontos számára, hogyan befolyásolják a családtagok, a tanárok, barátok és mások. Végül megismer különböző szakmákat, lehetőségeket és az ismereteket összegezve tervet készíthet továbbtanulási opcióiról. A diák a saját ritmusában haladva válaszol a kérdésekre, old meg feladatokat, teszteket, és mindvégig követheti a többi felhasználó reagálását a kérdésekre, feladatokra, ezáltal elhelyezi saját magát a korosztálya gondolati hálójában. A felhasználót nem hagyják magára, az Erőforrás-központ munkatársai követik, hogy a diák hogy halad, segítik, ha elakad, kiértékelik a kitöltött kérdőívet és személyre szóló online beszélgetésre is van lehetőség – ismertette Brassai László.

A KARRIER-zóna programot méltatta Kiss Imre megyei főtanfelügyelő, aki szerint minden eszköz hasznos, ami segíti a határozatlan diákokat, hogy jól döntsenek, mit és hol szeretnének tanulni kilencedik osztálytól és úgy véli ez az internetes program azokat is megszólíthatja, akik nem tudják, mit akarnak, csak sodródnak az árral. A cjraecovasna.ro honlapon elérhető internetes platformon bárki csatlakozhat az említett programhoz és végigjárhatja a három fogaskerék útját, hogy a végén tisztábban lásson pályaválasztás tekintetében.