Kettős értelemben is igaz a címben foglalt kijelentés: az önkormányzat támogatásával újítják, szépítik és bővítik felszerelését a nagyborosnyói Bartha Károly Általános Iskolának, de a pedagógusok is tesznek azért, hogy vonzó legyen az iskola, a tanulás. Februárban Athénban, március második hetében Barcelonában vett részt képzésen az oktatók egy csoportja a tavaly elnyert Erasmus+ pályázat révén, az ott tanultakat itthon szeretnék kamatoztatni és továbbfejleszteni – mondta lapunk érdeklődésére Bálint Réka román szakos tanár, az említett pályázat egyik kezdeményezője.

A nagyborosnyói általános iskola 2018-ban próbálkozott először Erasmus-pályázattal, jelentkezésük csak 2021-ben vált sikeressé. Indítékként Bálint Réka azt mondta, szerették volna kiemelni az iskolát a közösség részéről megnyilvánuló közömbösségből, és abban bíztak, ezáltal nagyobb figyelmet kap az intézmény a szülők és a falu részéről. Mivel Nagyborosnyó lakossága etnikai és vallási tekintetben is igen színes, pályázatuknak az Innováció és interkulturalitás címet adták. Egy ilyen sokszínű –magyar, roma és román– közösség csak akkor tud fejlődni, ha egyetértés van, ez pedig csak úgy valósulhat meg, ha ismerjük és tiszteljük egymást, tiszteletben tartjuk egymás hagyományait, nyelvét, vallási ünnepeit, ha gondolatainknak, ötleteinknek hangot adunk, és ezek megegyeznek a gyermekek és a közösség elvárásaival – véli Bálint Réka. Céljuk, hogy minden diák jól érezze magát az iskolában és minél többen folytassák tanulmányaikat nyolcadik osztály után is. Szeretnék, ha végzős tanítványaik késztetést éreznének egy mesterség megtanulására vagy az érettségi diploma megszerzésére, de gyakran már abban is akadályokba ütköznek, hogy felkészíthessék a tanulókat a falun kívüli világra. Elmondta, fontos számukra a pedagógusok és a szülők – ezáltal pedig iskola és közösség – közötti kapcsolat megerősítése, a szülők képzése és nevelése, hisz elsősorban ők jelentik a gyermekek számára a példaképet. Ezek a célok vezérelték az iskolát, amikor kiválasztották az athéni és a barcelonai továbbképzőt.

Az Innovatív tanítási módszerek elnevezésű ötnapos athéni képzésen Balázsi Éva várhegyi tanító, Gecse Rozália angol szakos tanár és Bálint Réka vett részt, itt kilenc pedagógiai módszert mutattak be az oktatók a Portugáliából, Szlovákiából és Romániából érkező szakembereknek. Szó volt a projekt alapú tanításról, a színjátszás, a szerepjáték, a csoportmunka és a vita szerepéről az oktatásban, de belekóstolhattak az etikai dilemma, az időzített tanulás, a gondolati és közösségi térkép módszerébe is. A barcelonai továbbképzésen Márton Gabriella feldobolyi tanító, Tulit Andrea tornatanár és Székely Erika nagyborosnyói tanító vett részt a Diverzitás – Az interkulturális osztály vezetése témájú tevékenységeken, ahol egy olasz csoporttal közösen játékokat, csoportos feladatokat, megoldásokat ismertek meg, amelyek hasznosak lehetnek egy többnemzetiségű osztály vezetésében, az esetleges konfliktusok kezelésében.

A diák érezze jól magát az iskolában, érezze, hogy ő is fontos, vegyen részt aktívan a tanórán, és ehhez kapjon motivációt, valamint olyan feladatokat, amelyek közel állnak a kultúrájához, gondolkodásra és önálló munkára, valamint közösségi együttműködésre késztetik – foglalható össze, mit szeretnének elérni és mire törekszenek a nagyborosnyói pedagógusok. Mindezekért tanórákon kívül is tesznek. Újraindultak a járvány ideje alatt felfüggesztett délutáni körök, műhelymunkák, működik a néptánccsoport, a színjátszó- és kézimunkakör, a gimnáziumi osztályok tanulói számára újraindul az olvasókör, az elemi osztályokban népi gyerekjátékokat, népdalokat tanulnak, kézműves tevékenységekkel ismerkednek. Bálint Réka elmondta, ezek mellett lesznek gyalogtúrák, kerékpártúrák, focimérkőzések, moderntánc-oktatás, valamint lehetőséget nyújtanak a bowling és az asztalitenisz megismerésére is. A szülőket is be szeretnék vonni az iskola életébe, ezért havi rendszerességgel szerveznek találkozót a szülőkkel különböző témakörök feldolgozásával, de főzőversenyt is tartanak és együtt kirándulnak.

Bálint Réka az egész nagyborosnyói pedagógusközösség nevében fogalmazta meg a következőket: „Szeretnénk, ha a községből nem vinnék el a szülők a gyermekeiket sepsiszentgyörgyi, barátosi iskolákba tanulni, hanem minket bíznának meg a tanításukkal. Egy megújuló iskola várja a diákokat, minden osztályban interaktív táblával, kivetítővel, szabadtéri sportpályával, felújítás alatt lévő tornateremmel, odaadó címzetes és betanító tanárokkal, valamint változatos programokkal. Tudjuk, hogy a közösségben óriási erő van, és hisszük, hogy együtt még jobbá és szebbé tehetjük az iskolában töltött időnket, játékosan továbbfejlesztve kompetenciáinkat. Reméljük, hogy a programjainkat éppen úgy fogadja a közösség, ahogy mi ajánljuk: szeretettel.”