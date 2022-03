Tízévesek a sepsiszentgyörgyi kisbakancsosok

Hatvan gyermek s ugyanannyi felnőtt gyülekezett szombat délelőtt a sepsiszentgyörgyi Kálvin téren, ahonnan az apróbbak kisvonattal, a szülők pedig busszal utaztak Sugásfürdőre. Gáspár László Zsolt, a kisbakancsos túracsoport életre hívója, vezetője ott röviden felelevenítette a tíz évvel ezelőtti első kirándulásukat, amelyet most jóval többen ismételtek meg: a kirándulók akkor is, most is ugyanazon a körtúrán vehettek részt, érintve a Görgő 1017 méter magas csúcsát. Csakhogy egy évtized alatt lényegesen megnőtt az efféle családi rendezvények iránti érdeklődés, ezt a mostani számok is szépen tükrözik: míg 2012. március 24-én 34-en indultak Sugásfürdőről, 2022. március 26-án már 121-en haladtak a jelzett turistaösvényen. A pár órás könnyű gyaloglás után a kisbakancsosok visszatértek Sepsiszentgyörgyre, ahol a Fidelitas Szálló dísztermében Gáspár László Zsolt az elmúlt évtized túráiról tartott vetített képes előadást.

Az elmúlt tíz év kisbakancsos túráiról Gáspár László Zsolt érdeklődésünkre elmondta, nagyon örül, hogy egy kisvárosban ennyi természetszerető ember él. „Minden túra külön élmény volt mind nekem, mind gyermekeimnek. Rengeteg jót kaptam a résztvevőktől, és úgy érzem, többet kellene nyújtanom a jövőben” – tette hozzá. Az elkövetkező tíz év kapcsán megjegyezte: mindenképpen folytatni kívánják a túrázást, próbálnak beiktatni tanulmányi kirándulásokat is egy-egy tanár részvételével, ugyanakkor szeretnének kapcsolatot tartani az Erdélyi Kárpát-Egyesület azon fiók­szervezeteivel, amelyek szintén szerveznek túrákat a gyermekek s szüleik számára, és azt is remélik, hogy külföldre is eljutnak majd. Elégedett azzal, hogy tíz év alatt sikerült megtartaniuk az összes eltervezett túrát, eddig nyolcvanhármat. Emellett évi nyolcról tizenkettőre növelték túráik számát, neki ez nagy elégtétel. Azt is kifejtette, leginkább annak örül, hogy az elmúlt tíz év során szervezett kirándulásaikon közös ismeretségek, barátságok alakultak ki. Azt is hozzátette: résztvevők bevallása szerint a kisbakancsos túráknak köszönhetik, hogy családi barátokként egymásra találtak, sőt, reményei szerint akár még házasságok is kötődhetnek. Gáspár László Zsolt úgy véli, ennél nagyobb elégtétel nem is kell.