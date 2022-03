A zikéseket az önkormányzat azzal támogatta, hogy az akció idejére, fél kilenc és fél tíz között lekapcsolták a városi közvilágítást, a Memento teraszán a résztvevők pedig figyelemfelkeltésként a felállított tandembiciklik tekerésével áramot fejlesztettek: bár évente egyszer lássuk, milyen erő kell a tiszta energia előállításához.

Egyed Emőke, a ZIKE elnöke úgy nyilatkozott: az elmúlt években több helyről is azt jelezték, akció­juk nem volt hiábavaló, a családosok is leoltották otthonaik világítását, és gyertyafény mellett a környezetvédelemről beszélgettek gyerekeikkel. „Arra kívántuk felhívni a figyelmet, hogy ne pazaroljunk, oltsuk le a fényeket, ha nincs feltétlen szükségünk rá; mint ahogy elmondtuk azt is – hogy jobban érintve érezzék magukat –: pazarlásunkat nem csak a földünk bánja, hanem zsebünk is. A fiatalok számára nagy élményt jelentett, hogy a biciklik által termelt áramnak köszönhetően világítottunk ebben az órában” – mondotta az egyesület elnöke.