Nincs változás az év elejéhez képest a Gábor Áron utcai (a Kórház utca fölött átívelő) híd felújítása ügyében: az önkormányzat kénytelen harmadjára is kiírni a versenytárgyalást, mivel az előző liciteken nem került kivitelező. A városháza illetékesei szerint a helyzetet csak bonyolítja, hogy az Ukrajnában zajló háború okán az építőiparban jelentkező áremelkedések miatt a vállalkozások egyre óvatosabbak a tervezésben. A javítást ugyanakkor mihamarabb el kellene kezdeni, mivel – amint azt olvasóink is jelezték – a híd állapota tovább romlott, a korlát betonborításának több eleme levált, illetve szerkezeti elemein is több sérülés látható.

Lapunkban legutóbb januárban foglalkoztunk a híd kérdésével, akkor Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, hogy harmadszor írják ki a közbeszerzést, előző két alkalommal nem volt jelentkező. A városháza illetékesei akkor úgy vélték, az érdeklődés hiányának fő oka az építőanyagok megugrott ára, a helyzet pedig azóta tovább romlott. Az alpolgármester most úgy látja, jelenleg az a gond, hogy a vállalkozók nem igazán mernek számolni, tervezni, mivel az orosz–ukrán háború újabb drágulási hullámot hozott az építőiparban is. Ennek ellenére az önkormányzat marad az év eleji döntésnél, és harmadjára is meghirdetik a közbeszerzést, remélve, hogy sikerül kivitelezőt találni. Ha minden jól megy, és a versenytárgyalást sikerül rövid idő alatt lebonyolítani, legkésőbb a nyár elejére meglehet a kivitelező.

Amint arról januárban is beszámoltunk, a múlt év őszén, miután a második közbeszerzési eljárás is eredménytelen volt, az önkormányzat újraszámoltatta a beruházás költségeit, és a városi képviselő-testület november elején el is fogadta az új pénzügyi mutatókat. A vonatkozó határozatban ugyanakkor az is szerepelt, hogy kormánytámogatásra pályáznak az országos An­ghel Saligny programban is. Mivel azonban ennek kapcsán számottevő előrelépés nem történt, az önkormányzat azzal számol, hogy saját forrásokból kell megvalósítani a felújítást. A határozatban foglaltak szerint a teljes beruházás összege több mint 2,7 millió lej, ebből mintegy kétmillióba kerülnek a munkálatok. Ennek kapcsán Tóth-Birtan Csaba elmondta: a soron következő versenytárgyaláson az ajánlattevők ennél nagyobb összeggel nem jelentkezhetnek, de amennyiben ez a tender is sikertelen, akkor egyértelmű, hogy ismét újra kell számolni a költségeket.

Mint azt jeleztük, a híd alsó része több alkalommal is megsérült a túl magas járművek miatt, amelyek pár helyen kicsorbították a betont, a vasrudak a felszínre kerültek, megrozsdáztak, egy részüket el is kellett távolítani. A híd korlátja is előrehaladottan rossz állapotban van – ezzel kapcsolatos félelmét több olvasónk is megfogalmazta –, a műszaki vizsgálat során pedig az is kiderült, hogy a teljes szerkezet megérett a felújításra. Az úttestet és a járdákat a Gábor Áron utca korszerűsítése során rendbe tették, így a munkálatok ezt a részt nem érintik majd.

Amint arról beszámoltunk, az önkormányzat pár éve már tervezte az 1970-es évek elején épült, 36,8 méter hosszú és 11,5 méter széles híd rendbetételét, majd 2019 novemberében el is fogadtak egy tanácshatározatot a műszaki és gazdasági mutatókról. Az akkor elhangzottak szerint a beruházás költségét 2,1 millió lejre becsülték, és ebből nem csupán a forgalmas felüljárót akarták korszerűsíteni, hanem rendbe akarják tenni a híd egyik lábánál levő gondozatlan területet is, ahol 11 új parkolóhelyet alakítanának ki.