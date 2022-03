Enyhén nőtt a munkanélküliség

Következő írásunk

Nincs változás az év elejéhez képest a Gábor Áron utcai (a Kórház utca fölött átívelő) híd felújítása ügyében: az önkormányzat kénytelen harmadjára is kiírni a versenytárgyalást, mivel az előző liciteken nem került kivitelező. A városháza illetékesei szerint a helyzetet csak bonyolítja, hogy az Ukrajnában zajló háború okán az építőiparban jelentkező áremelkedések miatt a vállalkozások egyre óvatosabbak a tervezésben. A javítást ugyanakkor mihamarabb el kellene kezdeni, mivel – amint azt olvasóink is jelezték – a híd állapota tovább romlott, a korlát betonborításának több eleme levált, illetve szerkezeti elemein is több sérülés látható.