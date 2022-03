Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ Részeg halottakat nem szolgálunk ki! kirakat-előadását április 2-án, szombaton és április 5-én, kedden 20.07 és 21.13 órától játssza Sepsiszentgyörgyön. A Tamási Áron Színház kirakata előtt felszerelt nézőtéren a helyek száma korlátozott, jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél. Egy jegy ára 10 lej. Ajánlott életkor: 14+.

Kiállítás

A HÓNAP MŰTÁRGYA ÉS DÍJAZÁS. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum március 31-én 17 órától a Lában Házban bemutatja a márciusi hónap műtárgyát, amely szorosan kötődik az éppen látogatható időszakos kiállításhoz. Ez alkalomból díjazzák az ezredik látogatót és azt a pedagógust, aki a legtöbb diákját mozgósította márciusban. Sántha Imre Géza művészettörténész bevezetője után a Lábas Ház emeleti termeiben beszélgetés lesz Deák M. Ria és Deák Barna művészházaspárral. A beszélgetés moderátora: Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Ezen a csütörtökön 16–19 óráig a múzeum minden kiállítása ingyenesen látogatható.

EMŰK. Április 1-jén, pénteken 18 órakor nyílik Szilágyi V. Zoltán grafikusművész és rajzfilmrendező kiállítása Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központ földszinti kiállítóterében. Házigazdaként dr. Bordás Beáta művészettörténész, az EMŰK vezetője mond köszöntőt, majd a tárlatot a grafikus és rajzfilmrendező lánya, Szilágyi Róza Tekla művészeti író, a kiállítás kurátora nyitja meg. Az esemény előestéjén, csütörtökön 17 órától a Művész mozi Fellini Termében levetítik A világlátott egérke című, Kányádi Sándor meséjét vászonra vivő gyermekfilm-sorozat néhány részét, illetve az alkotó által írt és rendezett szerzői rövidfilmeket, majd Szilágyi V. Zoltánnal az EMŰK munkatársa, Száraz Anna beszélget.

Zene

OPERETTGÁLA. Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Arénában ma 19 órától a budapesti Operettszínház művészei bemutatják az Összetartozunk című operettgálát. A szervezők tájékoztatják a közönséget, hogy a belépőn rosszul szerepel a beléptetés időpontja. Kapunyitás a gálára 18 órától.

TAVASZI KONCERTTURNÉ. Sepsiszentgyörgyön április 13-án, szerdán 19 órától a Székely Mikó Kollégium előadótermében lép fel László Attila és Vigyinszki Máté az Indulnom kell 2. című tavaszi koncertturnéján. Jegyár: 40 lej, kapható a Treff utazási irodában április 5-én, 6-án, 7-én, 12-én 16–18 óráig, illetve 13-án a helyszínen. Telefonszámok: 0746 208 811 (Réka), 0745 589 214 (Éva).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.15-től Pirula panda (magyarul beszélő), 16.30-tól Pókember: Nincs hazaút (magyarul beszélő), 18.15-től Uncharted (magyarul beszélő), 19.15-től Almák (román feliratos), 20.30-tól Rohammentő (román feliratos), 21 órától Belfast (magyar feliratos). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Tanárok Akadémiája

Tanárok Akadémiája névvel indít online előadás-sorozatot a Sapientia EMTE Tanárképző Intézete ma 18 órától. A cél, hogy különböző témákban segítsen a fejlődésben nemcsak a tanároknak, tanárjelölteknek, hanem mindazoknak, akiket foglalkoztat a nevelési, oktatási hatékonyság kérdésköre. A rendezvény első előadója dr. habil. Petteri Laihonen, a Jyväskyläi Egyetem (Finnország) tudományos főmunkatársa, aki Kisebbségi nyelvoktatás Finnországban címmel tart előadást. Az előadás a finn nyelvoktatás történetét, alapadatait és jelen kihívásait mutatja be. Áttekintést nyújt a finn oktatási nyelvpolitika alapkérdéséiről, a kisebbségi nyelvoktatásra fókuszálva. Az előadásra a Zoom platformján kerül sor, időtartama 30–40 perc, ezt követően a csevegőfalra (chat) elküldött kérdésekre válaszol az előadó. Részletek a sapientia.ro honlapon olvashatók.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma és csütörtökön Árkoson gyűjti a hulladékot (háztartási, elektronikus, illetve szelektív hulladékot: műanyagot, fémet, papírt és üveget).

ÁRAMSZÜNET. Szentkatolnán csütörtökön 10–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

HUMORPINCE. A Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorába ma 18 órára várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót.

LELTÁR. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár gyermekrészlegén mától április 26-ig leltároznak, a részleg ez idő alatt zárva tart. Az olvasók a náluk lévő könyveket a felnőtt kölcsönzőrészlegre vihetik vissza. A Sport utcai fiókkönyvtár továbbra is a megszokott program szerint várja az olvasókat.

MEGHOSSZABBÍTOTT ÜGYFÉLFOGADÁS. Mindazok, akik március 31-ig kifizetik az éves helyi adójukat, 9 százalékos kedvezményben részesülnek. Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a lakók figyelmét, hogy a helyi adók és illetékek befizetési határideje az első fél évre március 31-e, ezért a Közpénzügyi Igazgatóság adóbegyűjtő pénztára hosszabbított nyitvatartással, 8–18 óráig működik. A helyi adók és illetékek továbbra is befizethetők online, a ghiseul.ro oldalon. Az adók és illetékek mértékével kapcsolatos további információk a taxeimpozitelocale@sepsi.ro e-mail-címen kérhetők.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

KULCScsOMÓT TALÁLTAK március 25-én, pénteken Sepsiszentgyörgyön az Árnyas utcában. Tulajdonosa átveheti szerkesztőségünk titkárságán munkanapokon 9–15 óráig.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (telefon: 0267 352 659, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron téri Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.