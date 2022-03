A prefektúra összesítése szerint Kézdivásárhelyen tartózkodik a legnagyobb csoport, a céhes városba múlt héten érkezett hat felnőtt és hét gyerek Hargitafürdőről, és az önkormányzat tulajdonában lévő sportszállóban vannak elszállásolva. Kilencen tartózkodnak Bodzafordulón, a többiek pedig Sepsiszentgyörgyön (4), Baróton (2) és Kovásznán (1).

Ráduly István prefektus arról is beszámolt, hogy eddig egyetlen ukrán állampolgár sem kért menedékjogot Kovászna megyében, és az időszakos letelepedési engedélyről is csak érdeklődtek, de kérelem még nem futott be a megyei bevándorlási hatósághoz.

A kormányhivatal vezetője felidézte, hogy az orosz–ukrán háború kitörését követően Kovászna megyén csak átutaztak a menekültek, legtöbb egy-két napot töltöttek itt, majd Nyugat-Európa felé vették az irányt. Ők többnyire tehetősebbek voltak, mostanra viszont már olyanok érkeztek, akik anyagi okokból vagy más megfontolásból nem tudnak továbbutazni. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a most Háromszéken nyilvántartottak is végül a távozás mellett döntenek, erre utalhat, hogy nem élnek a menedékjog kérésével – tette hozzá.

A prefektus továbbá örömét fejezte ki, hogy a hatóságokon kívül sok polgár, vállalkozás és szervezet is felajánlotta segítségét a menekültek elszállásolásában, ellátásában. Külön kiemelte a segélyszervezeteket, így a Máltai Szeretetszolgálatot, a Vöröskeresztet, melyek helyi önkéntesei több napon keresztül Suceava megyében, a szeretvásári határátkelőnél segítették a menekülteket. A prefektus továbbá méltatta a magánszemélyeket is, akik felkérés nélkül az első perctől a menekültek megsegítésére siettek Háromszéken. Tíz menekültnek magánszemély biztosított szállást, illetve többtonnányi adomány gyűlt össze az emberek felajánlása nyomán, amelyet aztán a segélyszervezetek juttattak célba – részletezte Ráduly István. Üdvözölte a kormány azon döntését is, hogy állami forrásokból részben megtérítik a menekülteket ellátó, befogadó magánszemélyek kiadásait.