Újratervezi bevételi forrásait és hangsúlyosabban nyit a helyi közösség, a vállalkozói szféra felé a sepsiszentgyörgyi Turul Iroda, melynek legújabb kétéves projektje keretében újszerű adománygyűjtő módszereket indítanak el. A cél az, hogy a civil szervezet programjai által pártfogolt gyermekek és fiatalok foglalkozásaihoz, ezek fejlesztéséhez megfelelő anyagi hátteret biztosítsanak, illetve hosszú távon megerősítsék a Turul Iroda szervezeti fenntarthatóságát is.

A Civil Támogatási Alap által finanszírozott, #localready elnevezésű, februárban indított projekt kapcsán a Turul Iroda elnöke ismertette: a következő 24 hónapban négy különböző adománygyűjtő tevékenységet bonyolítanak le, melyek során 10 ezer eurót kívánnak összegyűjteni. Furus Levente hangsúlyozta, tulajdonképpen bevételeik újratervezéséről van szó, hiszen az iroda 95 százalékban pályázatokból finanszírozza programjait, tevékenységeit, ám ez most már nem kiszámítható bevételi forrás egy ekkora szervezetnek. Úgy látják, elérkezett az ideje annak, hogy valamilyen szinten változatossá tegyék a bevételeiket, és ezt elsősorban egy adománygyűjtő projekt révén tudják megvalósítani.

Különleges projektről van szó, mely révén civil szervezetek önálló adománygyűjtő kísérleteit támogatják. Romániában mindössze 15 szervezet nyert ilyen jellegű finanszírozást, köztük harmadikként a Turul Iroda. „Évente több mint száz fiatallal és gyermekkel foglalkozunk, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy egy kiszámítható, stabil lábakon álló szervezetet építsünk hosszú távon, ehhez szeretnénk bevonni a helyi közösséget, hogy megértsék, mennyire fontos a gyermekekkel való foglalkozás, a fiatalok nevelése. Javítani kívánjuk a kapcsolattartást a mostani támogatóinkkal, de a magánszemélyeket is szeretnénk bevonni a különféle adománygyűjtésekbe” – fogalmazta meg a célokat Furus Levente.

Oláh Katalin, a projekt pénzügyi felelőse arról beszélt, hogy a következő időszakban négy nagyobb adományszervezési tevékenységre készülnek, s ebben számítanak a helyi média támogatására is. Kiemelte, új projektjükkel nem csak azt vállalják, hogy bizonyos foglalkozásokat megvalósítsanak, hogy támogatásokat gyűjtsenek a gyermek-, ifjúsági és önkéntes programjaik lebonyolításához, de a közösségi szemléletet is alakítani kívánják.

Az adománygyűjtést általában úgy tapasztaljuk meg, hogy bekopognak hozzánk vagy megállítanak az utcán, ám ez ennél sokoldalúbb feladat, a Turul Iroda pedig egy más jellegű, többek közt digitális és sms-kampányra is készül. Ha valaki bármilyen kis összeget ajánl fel támogatásként több hónapon keresztül – és ilyen felajánlóból több is van –, az már nagy támogatás például egy tábor megszervezésében. Kevés összegnek tűnhet az 5, 10 lejes egyéni hozzájárulás, viszont egy szociálisan hátrányos fiatal számára nagy segítség felszerelések, oktatói anyag beszerzésében, de akár az üzemanyag is megvásárolható egy-egy kiránduláshoz – fejtette ki Oláh Katalin. Hozzáfűzte, éppen azért lényeges a média támogatása, hogy ezt a folyamatot minél jobban megismertessék, megértessék a sepsiszentgyörgyiekkel.

A Turul Iroda képviselői elismerték: ahhoz, hogy ezt a szemléletváltást megvalósítsák, magának a szervezetnek is nagyobb átláthatóságot, felelős hozzáállást kell tanúsítania, mert csak így tudják megnyerni a közösség bizalmát, nyitottságát, s ahogy eddig is tették, a következőkben is rendszeresen beszámolnak egy-egy kampányt követően az adományozók számáról, a befolyt összegekről, azok felhasználásáról.

A szervezet partnere az új projektben az izlandi SEEDS egyesület és a Brassói Közösségi Alapítvány, támogatója pedig a Civil Támogatási Alap.