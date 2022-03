Mellőzik a hüvelyeseket

A Bonduelle élelmiszer-feldolgozónak a hüvelyesek világnapját (február 10.) megelőző reprezentatív felméréséből kiderül, hogy az éttermek többsége, 84 százaléka ugyan kínál hüvelyeseket is tartalmazó ételeket, de az összes vendéglátóhely teljes kínálatát véve az ételek mindössze négy százalékában volt hüvelyes. A választék elsősorban a hagyományos magyar fogásokra, egyebek között a bablevesre, a babgulyásra, a rizibizire korlátozódik – jegyezték meg a közleményben. A vendéglátóhelyeken a zöldborsó a legnépszerűbb.

Az online kérdőíves kutatás rámutatott arra, hogy a megkérdezettek fele csak otthon fogyaszt hüvelyeseket, mintegy 40 százalékuk azonban étteremben is szívesen kérne ilyen ételt. Az étterembe járók 57 százaléka azért fogyaszt hüvelyeseket is tartalmazó ételeket a vendéglátóhelyeken, mert szereti azokat, a megkérdezettek 37 százaléka pedig egészségesnek tartja, ezért kifejezetten nyitott lenne a változatos, hüvelyesekből készült fogásokra.

A Bonduelle MTI-hez eljuttatott közleménye rámutat: a hüvelyes zöldségek kiváló alapanyagai mind a teljes értékű növényi táplálkozásnak, mind az egészséges és változatos, a nyugat-európai országokban rendkívül népszerű flexitáriánus étrendnek, emellett a hüvelyes növények egyre nagyobb szerephez juthatnak a fenntartható növénytermesztésben is.

Fehérje, rost, vitamin

A hüvelyesek családjába tartoznak a bab-, borsó- és lencsefélék. A Bonduelle honlapján részletesen ismerteti ezek fogyasztásának jótékony hatásait.

Mint kiemelik: az élelmiszerekben megtalálható fehérjék rendkívül fontosak szervezetünk karbantartásában. A növényi élelmiszerek között egyes gabonák, a diófélék, olajos magvak mellett a hüvelyeseknek a legjelentősebb a fehérjetartalma.

A magas rosttartalmú étrend, mely hüvelyeseket is tartalmaz, segít a vércukorszint egyenletes szinten tartásában. A rostoknak köszönhetően az étkezést követően hosszabban kitart a teltségérzet, amely például fogyókúra esetén is nagyon előnyös. Ezen túl az élelmi rostokban gazdag táplálkozás hozzájárul az egészséges emésztéshez és a normál koleszterinszint fenntartásához. A hüvelyesek kiváló B1- és B6-vitamin-, pantoténsav-, valamint folsavforrások, másrészt pedig olyan ásványi anyagokban is gazdagok, mint a kálium, cink, réz, foszfor, vas és mangán.

Készülhetnek belőlük levesek, krémlevesek, egytálételek, főzelékek, de gondolhatunk rájuk köret vagy saláta formájában is. Manapság nagyon népszerűek a különböző krémek és mártogatósok, mint a csicseriborsó- vagy lóbabalapú humuszok, melyek számtalan ízesítéssel készíthetők. (i.)