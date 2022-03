Az iskolaelhagyás visszaszorításáért

Tizenhét háromszéki iskolának van esélye arra, hogy az országos helyreállítási tervben foglalt vállalások részeként az iskolaelhagyás csökkentésére meghirdetett uniós pályázaton (PNRAS) támogatást nyerjen – tájékoztatott Kiss Imre megyei főtanfelügyelő. A pályázók többsége vidéki iskola, de van közöttük három sepsiszentgyörgyi is.

A januári határidőig negyvenhat háromszéki oktatási pénzügyi központ regisztrált az iskolaelhagyás visszaszorítását célzó pályázat jelentkezési listáján, ebből huszonnégy kapott lehetőséget arra, hogy március 2–14. között benyújtsa a hároméves projekt programtervezetét, a vállalt tevékenységek indoklását és leírását. A rövid határ­idő miatt ez nem minden iskolának sikerült, pedig egyesek részt vesznek most is hasonló programokban, emiatt a huszonnégyből tizenhét jogosult vehet részt a támogatási versenyben. Országosan 3489 önálló pénzügyi központ jelentkezett, ebből első körben 1726 maradt versenyben, közülük kerül ki az a 750 iskola, amely támogatást kap. Olyan iskolák jelentkezhettek, amelyekben működik gimnáziumi tagozat, amelyen legkevesebb negyven diák tanul, a támogatás összegét is a diáklétszám határozza meg. Eszerint negyventől hetvenöt V–VIII. osztályos tanulóig 70 ezer és 91 ezer euró közötti összegről van szó, hetvenhattól százötven tanulóig 140–182 ezer euró lehet a támogatás, százötven diák fölött 153–199 ezer euróra van esély. Az árapataki iskola kivételével a háromszéki pályázók az első és a második kategóriába tartoznak.

Újságírói kérdésre válaszolva a keddi sajtótájékoztatón Kiss Imre elmondta: bár a koronavírus-járvány negatívan befolyásolta a lemorzsolódást, ez inkább az első évben volt észlelhető, folyó tanév első felében több mint háromszáz diákkal kevesebb maradt lezáratlanul, mint tavaly ilyenkor (szám szerint 1404, ami 5,7 százalékot tesz ki), de tanév végéig az érintettek még tisztázhatják helyzetüket, és akkor nem maradnak évismétlők – mondotta. Rajtuk kívül az első félévben 1925-en buktak egy vagy két tantárgyból, ezen is javíthatnak a második félévben, ezért összességében csökken az iskolaelhagyók és évismétlésre maradók száma. Tavaly Árapatak, Székelyszáldobos, Bölön, Ozsdola, Dálnok és a sepsiszentgyörgyi Néri Szent Fülöp Általános Iskola vezette a negatív listát, idén még nem tiszta a kép – szögezte le a főtanfelügyelő.

Az iskolaelhagyás csökkentése a célja egy másik, nem uniós programnak is, amelyre a megyei tanfel­ügyelőség a Hargita és Vrancea megyei tanfelügyelőségekkel, a megyei rendőrséggel, valamint a brassói Transilvania Egyetemmel közösen pályázott és nyert támogatást tavaly januárban a Norvég Alap helyi fejlesztési programokat finanszírozó pályázatán, amelyben négy háromszéki általános iskola (a kézdiszentléleki, a bardoci, a zágonbárkányi és a bodzafordulói) érintett. Az iskolaelhagyók közül többen felnőttkorukban visszatérnek az iskolapadba, ezt segíti a REAL elnevezésű uniós projekt, amelyben a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség a Hargita megyeivel együtt vesz részt, a 24–65 év közöttiek számára szervezett felzárkóztató programokat kilenc háromszéki iskolában tartják, amelyeken 292 felnőttet oktatnak.