Székelyderzsben született, a legszebb énekeket édesanyjától tanulta, székelyudvarhelyi iskolás évei alatt énekelt a Venyige együttessel, majd tíz évig táncolt és énekelt a csíkszeredai Hargita együttesnél. Muzsikus férjével, Mihály Pállal Sepsiszentgyörgyre költöztek, és mindketten továbbra is elkötelezettjei maradtak a népzenének. Iskolákban és óvodákban tanítottak néptáncot, a zenélés mellett Pali hangszerjavítóként és -készítőként is ismertté vált, Ildikó tíz éve tanít a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskolában. A néptáncoktatást egy ideje abbahagyta, a család mellett a népdaltanítás és az éneklés tölti ki élete minden percét.

Népdal nélkül kevesebbek lennénk – vallja –, és ezt úgy adja át tanítványainak, hogy ők is érezzék ennek súlyát. Kedden a kezdők, szerdán a haladók adják át egymásnak a népdaltanterem kilincsét, déli harangszótól estig folyamatosan érkeznek a diákok, mindenki a saját programja szerint. Egyszerre öt-hat tanuló is részt vesz az órán, de ha ketten vannak, akkor is megy minden a tervek szerint. Az első alkalommal elmondja a gyermek és a szülő, hogy miért döntöttek a népdaltanulás mellett, az oktatás kezdetén Ildikó felméri, milyen dallamkinccsel érkezett a diák, és ahhoz igazítja a továbbiakat.

Fájlalja, hogy elég sokan a versenyek miatt választják a népdaliskolát, erre biztatják őket az óvodában és az iskolában, de elégtételként könyveli el, hogy egy idő után azt tapasztalja, öröm a gyermeknek az éneklés, feltöltődik és fontossá válik számára, hogy egy közösség tagja. Dicséri azokat az óvónőket és tanítókat, akik a népi gyermekjátékok révén megszerettetik a gyermekekkel ezt a hangzás- és mozgásvilágot, felfigyelnek a különösen tehetségesekre, ezért azt sem bánja, ha valakit a versenyszellem visz az ő óráira, a lényeg, hogy a népdal minél több torokból szóljon.

A népdalnak lelke van, azt kell átadni a gyermekeknek, ezért kell beszélni a szövegről, a tartalomról is, mert azok egy-egy ember élettörténetét hordozzák, azért születtek, mert azt valaki adott pillanatban úgy érezte, úgy gondolta – vallja István Ildikó.

A népi gyermekjátékokkal kezd a kicsiknél, a pentatóniát legelérhetőbben közvetítő (moldvai) dallamokkal folytatja, majd a szerelmi dalok, a párválasztók, a katonanóták következnek, minden az adott korosztálynak megfelelően. Balladát csak a középosztályosok kérnek és kapnak, ahhoz érzelmi érettségre van szükség – mondja Ildikó.

István Ildikó azt vallja – népdalénekesként és -oktatóként is –, a népdal akkor hangzik hitelesen, ha éneklője a saját egyéniségét viszi bele, nem próbál utánozni senkit, még a hagyományőrző időseket sem, hanem hagyja, hogy átjárja a lelkét, az érzelmeit és nem próbál saját képességein túl teljesíteni. Aki énekel, érezze jól magát benne, ne legyen kényszer, ne hasonlítsa magát senkihez – mondotta.

István Ildikó abban is egyéni és szinte egyedi, hogy ragaszkodik a székelyföldi népdalkincs megismertetéséhez, egyéni és hangszeres kísérettel szervezett fellépésein elsősorban székelyföldi népdalokat ad elő, nem törődve azzal, hogy sok pályatársa számára inkább népszerűbb a kevésbé korán polgáriasult vidékek sokkal gazdagabb népdalkincse. Erről bizonyosodhattunk meg nemrég azon a Háromszék Táncstúdióban tartott sepsiszentgyörgyi népzenei előadáson (születésnapi koncerten) is, amelyen István Ildikót tizenkét zenész kísérte, mindazok, akik az elmúlt években Folker együttesként vagy István Ildikó és barátai néven felléptek vele. Van tehát Sepsiszentgyörgyön népzenei élet a hivatásos néptáncegyüttesen kívül is, és nem csak István Ildikó és barátai, de ők is sokat tesznek azért, hogy népdalkincsünket minél többen megismerjék.

Fellépések és eredmények

Az idei, 28. Hajnal akar lenni... versenyen és a Páva minősítőn a sepsiszentgyörgyi diákok eredményei: Kovács Sára, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum X. osztályos tanulója Aranypáva-díjas és III. helyezés a Hajnal akar lenni... Kárpát-medencei népdalversenyen; Deák Anettet, a Plugor Sándor Művészeti Líceum kilencedikesét arany fokozattal minősítették és különdíjat kapott a versenyen; Balázs Gergő, a Székely Mikó Kollégium nyolcadik osztályos diákja a 9–15 éves korcsoportban arany fokozatú minősítést kapott. Mindhárman István Ildikó tanítványai, a kis- és nagy Pacsirta együttes tagjai, akik ajándékként augusztusban részt vehetnek a magyarországi Örkényben szervezett jutalomtáborban.

A Pacsirták népdalcsoport 2019-ben alakult a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskolában. Már az első esztendőben több sikeres fellépésük volt, májusban kiemelt arany minősítést kaptak a Miskolcon szervezett X. Dunán innen, Tiszán túl elnevezésű Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató versenyen. Szintén 2019-ben István Ildikó népdalkörösei közül tizenketten énekeltek a Folker együttes Eszes Gyurka és az ezmók című meselemezének felvételein. A Pacsirták – Kovács Sára, Mátis Adrienn, Deák Anett, Rab Henrietta, Pál Zsófia, Kocsis Rebeka, Ceauş Martina és Józsi Bianka – különböző egyházi ünnepek alkalmával is fellépnek sepsiszentgyörgyi és vidéki templomokban. A népdaloktatásban részt vevők közül többen jelentkeznek rendszeresen népdalvetélkedőkre, erre a járvány ideje alatt elsősorban a virtuális térben volt lehetőség, de még ebben a hónapban is tartottak online vetélkedőt – Dalolni hívunk! Kárpát-medencei ifjúsági népdalverseny a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány szervezésé­ben –, ahol Mátis Adrien első, Ceauș Matina harmadik díjat nyert. A korlátozások megszűnésével egyre több a fellépési lehetőség, a Művészeti és Népiskola népdalosai, vezetőjükkel együtt arra készülnek, hogy minél több alkalommal mutatkozzanak a közönség előtt.