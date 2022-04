CÎȚU LEMONDÁSÁT KÉRIK. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) két megyei elnöke is megerősítette, hogy Florin Cîţu pártelnök lemondását és rendkívüli kongresszus összehívását kéri egy közös levélben negyven megyei szervezet.

A PNL Brăila megyei szervezetének elnöke, Alexandru Popa képviselő tegnap azt mondta, maga is az aláírók közé tartozik. Mint fogalmazott, Cîţu pártelnökként „korrekt módon” viselkedett mindenkivel, megköszönik, amit az alakulatért tett, de terveik nem egyeznek meg a jelenlegi pártelnök elképzeléseivel, ezért szükségét érzik a változásnak. A szervezetnek egyöntetűen az a véleménye, hogy rendkívüli kongresszust kell összehívni, és Nicolae Ciucă miniszterelnöknek kell átvennie a párt irányítását – nyomatékosította.

DUPLÁJÁRA NŐ A FEJKVÓTA. A jelenlegi érték kétszeresére emelik a kórházi páciensek étkezési fejkvótáját, és ugyanekkora összeget utalnak ki a nevelőotthonokban élő gyermekek étkeztetésére is – jelentette be tegnap Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt elnöke. A kórházban ápolt betegek étkezési fejkvótája a jelenlegi 11 lejről 22 lejre nő, a nevelőotthonokban élő gyerekeké pedig 16 lejről 22 lejre. Egy Facebook-bejegyzésben Marcel Ciolacu azt írta, az intézkedést „a jóérzés is megköveteli” a jelenlegi gazdasági helyzetben, és rövid időn belül elfogadja a parlament.

TÖRÖKORSZÁGBA INDULT 144 UKRAJNAI ÁRVA és kísérőik a nagybányai nemzetközi repülőtérről. A repülőtér tájékoztatása szerint a HiSky légitársaság Antalyába tartó gépe a menekültek elszállásolására vonatkozó ukrán–török megállapodásnak köszönhetően indult útnak, fedélzetén a 144 gyermekkel és 32 kísérővel. Romániai tartózkodásuk alatt az ukrajnai árvákat a nagybányai Sport Hotelben, a diáktáborok szállásain és az Északi Egyetem bentlakásaiban szállásolták el.