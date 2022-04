Brüsszelből ellenőrzik a válságkezelést

A román fél tájékoztatta az uniós biztost, hogy a Romániába érkezett több mint 620 ezer menekült a román hatóságok és a civil lakosság együttérző támogatásával találkozott, szállást, élelmet és szociális szolgáltatásokat biztosítottak számukra, beleértve a gyerekek oktatáshoz való hozzáférését is. Ugyanakkor a menekülthullám mellett gazdasági problémákkal is küzdő Moldovai Köztársaságnak is segítséget nyújtott a román állam.

A kormányfő Románia gazdaságélénkítő és energetikai függetlenségre törekvő stratégiáját is ismertette vendégével. Utóbbi eléréséhez a nukleáris energia, a megújuló energiaforrások és a tengeri földgázmezők kihasználását, valamint a Bulgária és Görögország ellátórendszereivel való összekapcsolódást jelölte meg járható útként.

Nicolas Schmit köszönetet mondott Romániának az ukrajnai háború okozta humanitárius válságra adott gyors reakcióért és a menekültválság hatékony kezeléséért. Külön elismerésének adott hangot azért, hogy az állam hozzáférhetővé teszi az iskolai oktatást az ukrajnai gyerekek számára. Elmondta, az Európai Bizottság által válságkezelésre elkülönített alapok máris hozzáférhetőek a tagállamok számára, és szükség esetén kibővítik ezeket.

Schmit értékelte, hogy Romániában alacsony a munkanélküliség és jó a társadalmi párbeszéd. Ugyanakkor kifejtette, a munkaerő képzettségi szintjének növelése érdekében szükségesnek tartja a további befektetéseket a digitális szektorban és az oktatásban.