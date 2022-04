– Javában zajlik a levélszavazás. Melyek az eddigi tapasztalataik, milyen az érdeklődés, a négy évvel korábbihoz képest többen kívánnak-e élni szavazati jogukkal?

– Főkonzulátusunk március 19-e óta hosszabbított nyitvatartással várja azokat a külhoni magyar állampolgárokat, akik le kívánják adni levélszavazatukat, illetve akik a főkonzulátusra kérték annak kézbesítését, és fel szeretnék venni. Az érdeklődés folyamatos, nagyon sokan megfordultak már nálunk, és továbbra is várjuk azokat, akik be kívánják hozni postán kapott borítékukat, illetve azokat, akik még nem vették fel.

– Hány levélszavazat érkezett be eddig a csíkszeredai főkonzulátusra?

– A Nemzeti Választási Iroda által közzétett legfrissebb adat szerint csütörtök délig összesen 182 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok, ebben benne vannak a külképviseletekre eljuttatott, illetve a Nemzeti Választási Irodához visszaküldött levélszavazatok is.

– Miként segít a csíkszeredai főkonzulátus a levélszavazás folyamatában? Milyen programmal működik ebben az időszakban az intézmény?

– Főkonzulátusunk hosszabbított nyitvatartással várja az ügyfeleket: április 2-áig 6 és 22 óra között, április 3-án, a szavazás napján pedig 6 óra és 19 óra között tartunk nyitva. Mindezt azért, hogy minden érintett fel tudja venni, illetve el tudja juttatni szavazatát a főkonzulátusra, és ezáltal részt tudjon venni az országgyűlési választáson. Ugyanebben az időszakban telefonon is állunk az érdeklődők rendelkezésére bármilyen, a levélszavazás módjával kapcsolatos kérdésben.

– Négy éve viszonylag sok volt az érvénytelen szavazat – eddigi tapasztalataik szerint melyek a leggyakoribb hibák, amelyek a szavazat érvénytelenítéséhez vezetnek, mire kell kiemelten figyelniük azoknak, akik élni akarnak szavazati jogukkal?

– A levélcsomag tartalmaz egy általános tájékoztatót, egy azonosítólapot, az országgyűlési listás szavazólapot és a népszavazási szavazólapot négy kérdéssel, valamint egy belső és külső borítékot. Mindenkinek javasoljuk a tájékoztató figyelmes átolvasását annak érdekében, hogy érvényes szavazatot adhasson le.

– Mit tehetnek azok, akik szavaznának, s bár regisztráltak, de még nem érkezett meg hozzájuk a levélcsomag?

– Arra kérek minden érintettet, hogy jöjjön be és tájékozódjon személyesen. Ellenőrizzük adatait a névjegyzékben, és amennyiben jogosult rá, kaphat szavazási levélcsomagot, és le is adhatja azt.

– Sokszor elhangzott már, hogy az idő rövidsége miatt sem ajánlott postán visszaküldeni a levélvoksot. Milyen megoldásokat ajánlanak, illetve mi az utolsó határidő, amikor a levélszavazatot személyesen is be lehet vinni a konzulátusra?

– Mindenkinek javasoljuk, hogy juttassa el a főkonzulátusra a levélszavazatát, mert az így biztosan határidőn belül el fog jutni a Nemzeti Választási Irodához, meghosszabbított hivatali nyitvatartásunk is ezt szolgálja. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a választópolgár közvetetten juttassa vissza levélszavazatát, azaz nem feltétlenül személyesen kell bevinnie valamely külképviseletre, hanem odaadhatja azt valakinek. Ezt mindenkinek a belátására bízzuk.

– Miért fontos, hogy minél többen éljenek szavazati jogukkal?

– 2022. április 3-a nagy nap minden magyar számára, éljen bárhol a világon, hiszen akkor eldől majd, hogy az elkövetkező négy évben ki irányítja az anyaországot. Fontosnak tartjuk, hogy minden magyar élhessen alkotmányos jogával, hiszen ez a demokrácia alapja.