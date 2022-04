Nehezen, de újraindul a kistérségek kulturális élete

Március 25-én kovásznai, kommandói, szörcsei, tamásfalvi, zágoni, papolci és csomakőrösi, a kultúra terén dolgozó szakemberek számoltak be a járvány miatti korlátozások negatívumairól, egyebek mellett jelezve, hogy a szigorítások miatt kórusok is felbomlottak. Azt tapasztalják, nehéz ismét bekapcsolni az események körforgásába az embereket, de erre törekednek minden térségben. Jó példa, hogy saját programkínálatot állítottak össze az ifjúsági szervezetek, Kovásznán a Fikosz igyekszik a helyi fiatalokat bevonni rendezvényeibe, Kommandón filmvetítéseket szerveznek, Szörcsén pedig pingpongestekkel egészítik ki a vetítéseket – derült ki a művelődési központ beszámolójából. Utóbbi településen, illetve Székelytamásfalván kiemelten figyelnek a hagyományok ápolására, tavasszal rendszeresen fel­elevenítik a térség egyedülálló szokását, a húsvéti szánozást. Kovásznán idén fél évszázados fennállását ünnepli a Diákszínpad, Szörcsén családi napokat és tábort is szerveznek, de szavaló-, mesemondó és népdalverseny is zajlik a következő időszakban a régióban.

Korábban a sepsiszéki településeken tevékenykedő művelődésszervezőkkel találkozott a művelődési központ szakmai csapata. Ezen a megbeszélésen a hálózatban dolgozás és együttműködés igénye erősebben megfogalmazódott, s kiderült: ebben a régióban is cél a közösség­építés, ezáltal a művelődési élet újraindítása a járvány miatti kényszerszünet után. Felmerült továbbá korábbi népszerű kulturális programok folytatása, igény mutatkozik például arra, hogy Sepsiszentgyörgyön hétvégenként fellépjenek a háromszéki fúvószenekarok. A megbeszélésen ugyanakkor jó példák is elhangzottak, mint az iskolásoknak tartott bemutatók, varrótanfolyamok, filmvetítések, illetve helyi újságok szerkesztése. A művelődési központ beszámolójából kiderül, hogy Árkos, Bikfalva, Sepsibodok, Sepsibükszád, Fotosmartonos, Gidófalva, Kálnok, Kilyén, Sepsikőröspatak, Málnás, Zalánpatak, Mikóújfalu, Szentivánlaborfalva, Szotyor és Uzon művelődésszervezői újult erővel keresik a lehetőségeket közösségeik összekovácsolására.