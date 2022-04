Könyvbemutató * Ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében bemutatják Czilli Aranka kovásznai költőnő Késsel és villával című új verskötetét (Irodalmi Jelen Kiadó, Budapest–Arad, 2022). A szerzővel dr. Pieldner Judit irodalomkritikus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója beszélget; házigazda: Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. A brassói Reménység Házában április 7-én 18 órától a magyar költészet napja (április 11.) rendezvényeinek keretében a brassói közönségnek is bemutatkozik a kovásznai költőnő, a szerző beszélgetőtársa Szebeni Zsuzsanna lesz. * Puskás Attila Leporolt írások című kötetét április 5-én, kedden 17 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. Közreműködik Ferencz Csaba. A könyvbemutatón a szerző korábbi, Utak és ösvények című kötetét is meg lehet vásárolni.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi műsorán: kedden 16.30-tól Katonadolog (magyarul beszélő) és Sonic, a sündisznó 2. (románul beszélő), 18.30-tól Mama (román feliratos), 18.45-től Külön falka (román feliratos), 20.30-tól Párhuzamos anyák (román feliratos), 20.45-től Morbius (román feliratos); szerdán 16 órától A kuflik és az Akármi (magyar animációs családi film), 16.30-tól Pirula panda (románul beszélő), 17.30-tól Batman (román feliratos), 18.30-tól Anya (román feliratos), 20.45-től Truman (román feliratos), 21 órától Morbius (magyarul beszélő); csütörtökön 16 órától Pirula panda (magyarul beszélő), 16.45-től Halcsont (román feliratos bolgár–román), 18 órától Párhuzamos anyák (román feliratos) – a filmvetítés után Tamás Dénes író és Lázár-Prezsmer Endre programfelelős, moderátor beszélget, 18.45-től Belfast (magyar feliratos), 20.45-től Szenvedélyes szomszédok (román feliratos), 21 órától Az elveszett város (román feliratos). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

SPANYOL FILMNAPOK. Április 1–10. között második alkalommal szerveznek Spanyol Filmnapokat Sepsiszentgyörgyön a Művész moziban. A levetített alkotások spanyol filmekre jellemző provokatív témákat járnak körül, megfelelő művészi szintű tálalásban. A filmeket románul feliratozzák.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház a nagyteremben ma 11.30-tól és kedden 18 órától Örkény István: Tóték című darabját játssza (rendező: Bocsárdi László). A társulat április 5-én, az író születésének 110. évfordulóján Örkény István emléke előtt tiszteleg.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban április 6-án, szerdán 19 órától Pappa mia! (rendező-koreográfus: Fehér Ferenc), április 8-án, pénteken 19 órától Are we human or are we dancers? című előadását játssza (koreográfus: Ioana Marchidan).

UDVARTÉR TEÁTRUM. A kézdivásárhelyi színház a Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma és kedden 13, illetve 19 órától Love me című előadását játssza (rendező: Tóth Árpád). Jegyár: 25/20 lej, helyfoglalás a 0267 360 179-es telefonon.

JEGYEK. A sepsiszentgyörgyi előadásokra jegyek a biletmaster.ro oldalon, a városi szervezőirodában vagy előadás előtt a helyszínen kaphatók.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ Részeg halottakat nem szolgálunk ki! kirakat-előadását április 5-én, kedden 20.07 és 21.13 órától játssza Sepsiszentgyörgyön. A Tamási Áron Színház kirakata előtt felszerelt nézőtéren a helyek száma korlátozott, jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél. Egy jegy ára 10 lej. Ajánlott életkor: 14+.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES A világhírű Redever című előadásával április 7-én, csütörtökön 11 órától Nagyajtán a művelődési házban (jegyek előadás előtt egy órával a helyszínen kaphatók); április 8-án, pénteken 10 és 12 órától Baróton a Városi Művelődési Ház nagytermében vendégszerepel. (Jegyek vásárolhatók a művelődési házban 10–16 óráig vagy előadás előtt egy órával, helyfoglalás a 0740 780 353-as telefonon.)

Zene

KAMARAZENE HANGVERSENY. Április 5-én, kedden 18 órától rendkívüli kamarazene-hangversenyt tartanak Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban. Fellép: Dávid-Kacsó Soma (cselló) és Andra Mărgineanu (zongora), a Bukaresti Zeneakadémia diákja és doktorandusza. Műsoron: Gaspar Cassado: Cselló­szvit; Ludwig van Beethoven: 3. Á-dúr szonáta csellóra és zongorára, op. 69; Szergej Rahmanyinov: Vocalise; Gabriel Faure: Papillon; David Popper: Magyar Rapszódia. Egy jegy ára 20 lej.

GITÁRKONCERT. Április 7-én, csütörtökön 18 órától az Árkosi Kulturális Központban rendkívüli gitárkoncertre kerül sor. Fellép az Alexandra Petrișor és Dragos Horghidan alkotta Duo Kitharsis. Egy jegy ára 20 lej. A helyek száma korlátozott, a jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén (Olt utca 6. szám) naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

Tortoma Önképzőkör

Április 5-én, kedden 19 órától Baróton a városi művelődési ház Bodosi Dániel Termében Idegenvezetés, turizmus Erdővidéken címmel beszélgetésre kerül sor az idegenvezetés kulisszatitkairól. Meghívottak: Kovács-Varga Szidónia idegenvezető (Barót) és Karácsony-Szakács Enikő idegenvezető (Sepsiszentgyörgy). Házigazda: Lakatos Csilla muzeológus.

Hitvilág

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLATOK. Lemhényben és Miklósváron a katolikus templomokban április 4–6. között 18 órától tartják a triduumot, háromnapos lelkigyakorlatot: Lemhényben Kiss Endre, a gyulafehérvári hittudományi főiskola lelki vezetője; Miklósváron Benedek Róbert Károly csíkszentdomokosi segédlelkész.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Angyaloson és Fotosmartonoson, kedden Kökösben és Kökösbácsteleken gyűjti a hulladékot (háztartási, elektronikus, illetve szelektív hulladékot: műanyagot, fémet, papírt és üveget).

ARANY- ÉS GYÉMÁNTLAKODALMASOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata idén újra köszönti az arany- és gyémántlakodalmukat ünneplő házaspárokat. Az ünnepi eseményre május 15-én, a család nemzetközi napján kerül sor. A 2022-ben 50., illetve 60. házassági évfordulójukat ünneplő házastársak vagy azok hozzátartozói Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának 37-es irodájában jelentkezhetnek személyesen, illetve a 0730 711 565-ös telefonszámon munkanapokon 9–15 óráig. A jelentkezési határidő: április 22. A jelentkezéshez mellékelni kell a házassági levél másolatát, illetve megadni a lakcímet és a jelentkezők elérhetőségét.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Balan tábornok úti Salvia I. (éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben egész héten 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben hétfőtől péntekig 12–18 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.