* Ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében bemutatják Czilli Aranka kovásznai költőnő Késsel és villával című új verskötetét (Irodalmi Jelen Kiadó, Budapest–Arad, 2022). A szerzővel dr. Pieldner Judit irodalomkritikus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója beszélget; házigazda: Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. A brassói Reménység Házában április 7-én 18 órától a magyar költészet napja (április 11.) rendezvényeinek keretében a brassói közönségnek is bemutatkozik a kovásznai költőnő, a szerző beszélgetőtársa Szebeni Zsuzsanna lesz.

* Puskás Attila Leporolt írások című kötetét április 5-én, kedden 17 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. Közreműködik Ferencz Csaba. A könyvbemutatón a szerző korábbi, Utak és ösvények című kötetét is meg lehet vásárolni.