Nemet mondott márciusi soros ülésén a sepsiszentgyörgyi tanács arra a részleges városrendezési tervre, miszerint nyolc- és hatemeletes tömbházakat építettek volna magánberuházásként a belvárosban. Ugyanakkor egy másik kezdeményezést is elutasítottak, mely alapján a szépmezői ipari park közelében alakítottak volna ki különböző szolgáltatásokra alkalmas helyet.

Az első tervezet benyújtója a Nicolae Iorga, Horgász és Bánki Donát utca között szeretett volna két magas épületet – egy hat- és egy nyolcemeletes tömbházat – felhúzni, ezekben lakások, irodák, a földszinten pedig üzlethelyiségek lettek volna. A helyi szállítási vállalat (Multi-Trans) telephelye melletti területről van szó, amelynek egy része magántulajdonban van. A város vezető testülete azonban úgy ítélte meg, hogy ezek az épületek túlságosan magasak lennének a földszintes és egyemeletes lakóházak, illetve négyemeletes tömbházak között, ezért nem hagyta jóvá az övezeti városrendezési tervet.

A már sok éve gondozatlan belvárosi övezetben az önkormányzat nagy átalakításokra készül: miután a közszállítási vállalat új, szépmezői telephelye meglesz és a cég kiköltözik, a vérközponttól a piacig minden olyan régi épületet lebontanak, amely nem magántulajdon, a helyükre pedig új, fedett piaci csarnokot, emeletes parkolóházat és egy új vállalkozói inkubátorházat építenek.

A másik, csütörtökön napirendre tűzött tervezetben kisiparos tevékenységre, raktározásra és hasonlókra szeretett volna engedélyt kapni valaki az E13-as út mentén, Szépmező közelében, de ezt sem hagyták jóvá.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat ülésein ritkán mondanak nemet az előterjesztett határozattervezetekre: többnyire zsinórban sorjáznak az igenek, kérdés vagy észrevétel is elvétve hangzik el a tanácsteremben (a tervezeteket előbb érdemben a szakbizottságokban vitatják meg, azok véleményezik, általában kedvezően); az esetleges módosító javaslatokat is el szokták fogadni, már rég nem történt olyan, hogy két ízben is ellenezzen valamit az egész testület.