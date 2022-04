Egy délelőtt nőktől nőknek

Megmozgatni az anyukákat, olyan teret biztosítani számukra, ahol találkozhatnak egymással, hogy picit másfelé irányuljon a figyelmük, mint a mindennapokban – ezt fogalmazta meg a rendezvény céljaként a szervezők egyike, Györgyjakab Tímea. Mint mondta, azt tapasztalják, a mai világban fontos, hogy legyen egy hely, ahol az édesanyák, lányok, nők olcsón megtalálják azokat a dolgokat, amiket szeretnének megvásárolni maguknak vagy gyermekeiknek. És a szombati börzén sok hasznos, érdekes dolog sorakozott az asztalokon: használt, de jó állapotú ruhák, lábbelik mellett gyermekholmi, könyvek, házi lekvár, teakeverék, illóolajok és ezek felhasználásával készült krémek, természetes kozmetikumok, bőrápolási cikkek, kézműves szappanok és pezsgő fürdőgolyók. A közelgő húsvéti ünnepre dekorációt is láttunk, sőt, kesicét is találtunk egy asztalon, kézműves ékszerek és táskák, mandala ékszerek és gyönyörűen díszített jegyzetfüzetek mellett. A rendezvény ideje alatt a tudatos bőrápolásról hallhattak rövid tájékoztatót a látogatók, de alkalom adódott kipróbálni a hennafestést, sőt, egy csoportos kézmasszázsba is bekapcsolódhattak az érdeklődők.

Dombay Imola, az esemény másik szervezője kiemelte, azt tapasztalják, a járvánnyal együtt járó szigorítások után egyre nagyobb az igény a személyes találkozásokra, ezek a kis rendezvények pedig alkalmasak erre. Azt tervezik, a baba-mama börzét minden évszakváltás előtt megtartják, míg a nőket, lányokat célzót háromhavonta szervezik, s amikor az időjárás engedi, szabadtéren zajlik majd a börze.