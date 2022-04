Péntektől vasárnapig négy csapat részvételével zajlott Kézdivásárhelyen az élvonalba feljutó két csapatról döntő playoff-torna, amelyen a 2-es csoportot megnyerő KSE Futsal mellett a Futsal Ceahlăul Piatra Neamț (az 1-es csoport győztese), a West Déva (a 3-as csoport győztese), valamint az 1. Ligából kiesett Kolozsvári Clujana mérte össze erejét.

A Bunduc–Barbócz, Szőcs, Rancz, Vitán (cserék: Gáll, Gajdó, Pakucs, Albu, Dobozi, Bandi, Fábián) összeállításban pályára lépő céhes városiak pénteken a Kolozsvári Clujana elleni kategorikus győzelemmel indították a tornát. A kék-fehérek Gáll, Gajdó, Pakucs, Albu és Dobozi találataival a szünetben 5–0-ra vezettek, így a második félidőre az is belefért, hogy visszavegyenek a tempóból, és végül Gáll újabb két találatával 7–2-re győztek. Szombat este a legnehezebb ellenlábas, a dévai West várt a KSE Futsalra, ráadásul úgy, hogy a játékosok zöme 17 órától a nagypályán játszott 3. ligás mérkőzést. A KSE Futsal ezúttal a Bunduc–Barbócz, Gáll, Rancz, Szőcs (cserék: Ferencz, Pakucs, Vitán, Bandi, Fábián, Gazda) kezdővel játszott, és az első félidőben méltó ellenfele tudott lenni a jóval frissebb dévaiaknak. Szünetben Barbócz és Bandi góljaival 2–2 volt az állás, a végére azonban a fáradtság rányomta bélyegét a házigazdákra, akik 6–2 arányban veszítettek.

Vasárnap délelőtt a Ceahlăul ellen gyorsan feledtette az előző napi keserű kudarcot a Bunduc–Barbócz, Gáll, Albu, Gajdó (cserék: Ferencz, Rancz, Pakucs, Vitán, Bandi, Fábián, Dobozi) felállításban játszó céhes városi gárda, amely már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát, köszönhetően Bandi, Pakucs, Albu, Fábián egy-egy, valamint Gáll két góljának (6–0). Bandi kiállítása miatt a második félidőt emberhátrányban kezdte a KSE Futsal, amit a moldvaiak gyorsan ki is használtak és szépítettek (6–3). A hazaiak válasza sem késett sokáig, Gáll újabb két találata megnyugtatta a kedélyeket (8–3), a hajrába még egy vendéggól is belefért, a végeredményt pedig a kapus Bunduc állította be, aki Albu passzát váltotta gólra (9–4).

Eredmények: Kolozsvár–KSE Futsal 2–7, Ceahlăul–Déva 2–7, Ceahlăul–Kolozsvár 3–7, Déva–KSE 6–2, KSE–Ceahlăul 9–4, Kolozsvár–Déva 6–6. A playoff-torna végső rangsora: 1. (és feljutott) Déva 7 ponttal, 2. (és feljutott) KSE Futsal 6 p., 3. Kolozsvár 4 p., 4. Ceahlăul 0 p.