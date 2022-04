A szlovén csapat már a 10. percben időt kért, mert az FTC elszántan, gyors játékkal és a támadásban elkövetett hibák ellenére eredményesen kezdte a meccset (5–2). A házigazdák lendülete megtört, átlövésből szinte egyáltalán nem találtak be, ezt kihasználva a Krim egyenlített (6–6). Tizenöt perc alatt mindössze egy gólt tudott lőni a bajnoki címvédő Ferencváros, de mivel jól védekezett, ellenfele nem tudott elhúzni. Az első félidőben az utolsó két találatot az ugyancsak jól védekező vendégek szerezték, így a szünetben vezettek (10–8).

A második felvonás elején kiváló játékkal rukkolt elő az FTC, de egy gólnál nagyobb különbséget nem tudott kialakítani, mert ellenfele támadásban és védekezésben is taktikusan játszott. A párharc első meccsét 13 góllal és kilenc gólpasszal záró Ana Gros ezúttal sok pihenőt kapott, ám csapata nélküle is magabiztosan játszott és jól reagált riválisa változtatásaira. A 48. percben újabb rohamot indított a Ferencváros, de ezúttal is csak négygólos sorozatig jutott, így végül a Krim megőrzött három találatot az első meccsen szerzett előnyéből.

„Úgy gondolom, a párharc sorsa Ljubljanában eldőlt. Esélyünk lett volna, de az első félidőben nagyon enervált volt a támadójátékunk. Amikor lekerült rólunk a teher, akkor kezdtünk úgy játszani, ahogy tudunk” – mondta Elek Gábor vezetőedző. Hozzátette, a védekezésük és a kapusteljesítményük az egész mérkőzésen szenzációs volt, de az elrontott első meccs után sokkal pontosabb visszavágóra lett volna szükségük.