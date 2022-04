Előző írásunk

Könyvbemutató

♦ Puskás Attila Leporolt írások című kötetét ma 17 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. Közreműködik Ferencz Csaba. A könyvbemutatón a szerző korábbi, Utak és ösvények című kötetét is meg lehet vásárolni.

♦ Czilli Aranka kovásznai költőnő Késsel és villával című új verseskötetét (Irodalmi Jelen Kiadó, Budapest – Arad, 2022) a brassói Reménység Házában április 7-én 18 órától a magyar költészet napja (április 11.) rendezvényeinek keretében mutatják be. A szerző beszélgetőtársa Szebeni Zsuzsanna.