Villanypásztort összefogással

Az elektromos kerítés három kilométer hosszú, remélik, több mint háromszáz hektár szántó vadvédelmét oldja meg – mondta el érdeklődésünkre Balogh Zoltán papolci farmer. A gazda megjegyezte, a mintegy harminc mezőgazdasági termelő közös munkájával és befektetésével létesült vadvédelmi villanypásztor Papolc Zágon felőli kijáratától Zá­gonig, a Zágon-patak hídjáig tart. Telepítése mintegy harmincezer lejbe került. Teljesítménye 7 joule, ez bőven elég a vadak elriasztásához. A kerítés öt villanyszálból áll, ezeket eleve vadak elleni védekezésre gyártották, nagy teherbírásúak, megállítják a vaddisznót, medvét is. A kerítést a Papolc felőli végénél csatlakoztatták a hálózathoz. A napi ellenőrzést felváltva fogják végezni az érdekelt gazdák – tudtuk meg Baloghtól.

A villanypásztor telepítése azonban elégedetlenségeket is szült. A kerítés és az erdő között legelők, kaszálók maradtak. Mivel a vadak – főképp a vaddisznók – a kerítés miatt nem tudnak a mezőre lemenni, ezeket a kaszálókat fogják tönkretenni. Ebben a helyzetben van Csoma Sámuel is, akinek legelői maradtak a védelmi vonalon kívül. Nyáron itt legelteti állatait, most a villanypásztoron kapukat kell szerelniük, hogy az állatokkal kijuthasson a legelőre – mondta el. Neki mintegy két hektár szántón, de az azon kívül eső nyári állatszállásán nyújthat védelmet a kerítés. A vadak, leginkább a vaddisznók egészen a szállás közelében jártak eddig. Nagy csorda van, sok kárt okoznak. Gépeit is ott tartja a szálláshely mellett, ezért kutya is van a kis telepen, ez némiképp zavarta a vaddisznókat – számolt be a gazda.

Nem volt mit tenni, meg kellett ezt is próbálni – mondta érdeklődésünkre Csoma Károly gazda. Véleménye szerint ez a villanypásztor csak részben nyújt megoldást. Ugyanis feltételezhető, hogy végeinél a vadak csak be fognak jutni a mezőkre. A Zágon-patak hídja felett lehet egy bejárójuk, onnan a mező szinte bármelyik szegletébe eljuthatnak. De Papolc felől is bejárhatnak, hiába vannak ott már házak, hiszen a vadak a tyúkólak mellett is utat keresnek, ha le akarnak jutni a mezőre – magyarázta a gazda. Azt is elmondta: további villanypásztorokra lenne szükség például a Sina nevű részen, hiszen onnan is sok vad jár le a mezőre táplálékot szerezni.

A környezetvédelmi minisztérium korábban felvetette: támogatást fog nyújtani villanypásztorok telepítéséhez. Ez meg is fog valósulni – mondta el érdeklődésünkre Könczei Csaba parlamenti képviselő, a parlamenti alsóház mezőgazdasági bizottságának tagja. A tervek szerint az erre a célra szánt országos keretet megyékre osztják le, figyelembe véve a medvepopulációk méretét, a szükségességet alátámasztó más tényezőket is. Minden valószínűség szerint lesz támogatás villanypásztorok telepítésére – erősítette meg a képviselő.