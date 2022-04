Zelenszkij Nicolae Ceaușescu romániai diktatúrájához hasonlította, és népirtással vádolta az orosz rezsimet, amely szerinte Moldovát is meg fogja támadni, ha nem sikerül megállítani. Az ukrán elnök köszönetet mondott Romániának, amiért befogadta és támogatja a háború elől menekülő ukránokat, és kifejezte meggyőződését, hogy Románia az újjáépítésben is segíteni fog. Azt ígérte: a kisebbségek jogairól is tárgyalni fog Bukaresttel, amint a helyzet lehetővé teszi.

Zelenszkij beszéde közben a bucsai vérengzésről készített fényképeket is bemutatott, kijelentve, meg kell állítani azokat az embereket, akik népirtást akarnak Európában. „Tisztelt románok, együtt kell megállítanunk ezeket az embereket, akik megszokták, hogy bármit büntetlenül megtehetnek. Közösen kell megállítanunk azokat, akik népirtást akarnak Európában” – mondta Zelenszkij.

Az együttes ülésre összehívott parlamentben felszólaló Florin Cîţu szenátusi elnök azt mondta, Oroszországot teljesen izolálni kell gazdaságilag, Marcel Ciolacu, az alsóház elnöke pedig azt mondta, Románia határozottan elutasítja Oroszország felelőtlen magatartását, és az Ukrajna ellen indított katonai akció azonnali és feltétel nélküli leállítását, valamint az orosz haderő Ukrajnából való kivonását kéri. Nicolae Ciucă miniszterelnök azt hangsúlyozta, Románia mindent megtesz azért, hogy a Romániába érkezett ukrán állampolgároknak normális életet és tisztességes megélhetést biztosítson.

A Bucsánál elkövetett vérengzés kivizsgálását és az Oroszország elleni nemzetközi szankciók szigorítását sürgette a tegnapi bukaresti megbeszélését követő közös sajtóértekezletén Bogdan Aurescu román és Eva-Maria Liimets észt külügyminiszter is. Aurescu szerint erősíteni kell Oroszország elszigetelését, az Európai Uniónak újabb szankciók bevezetésével kell fokoznia a nemzetközi nyomást, amellyel a háború befejezésére, csapatai kivonására akarják kényszeríteni Oroszországot. A készülő újabb szankciós csomagról Aurescu újságírói kérdésre sem árult el részleteket, mondván, hogy roppant fontos az unió egységének megőrzése, ezért csakis olyan intézkedésekről szabad nyilvánosan beszélni, amelyekről egyetértés született a tagországok között.

Hasonlóképp vélekedett Linda Thomas-Greenfield, az Amerikai Egyesült Államok ENSZ-nagykövete is Bukarestben tartott sajtótájékoztatóján, aki szerint az oroszok és Vlagyimir Putyin orosz elnök háborús bűncselekményeket követtek el Ukrajnában, ezért felelősségre kell vonni őket. Kifejtette, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsában elszigetelték Oroszországot. „Hiába van vétójoguk, nem tudnak vétóval elnémítani minket, nem semmisíthetik meg vétójukkal azt az egységet, amelyet a Biztonsági Tanácsban és tágabb körben, az ENSZ Közgyűlésében létrehoztunk. Folytathatják a propagandájukat, de senki sem hisz nekik, és senki sem hallgat rájuk” – fogalmazott az ENSZ-nagykövet.