Állami lejáratás a plagizálásokat leleplező újságíró ellen

A román és angol nyelven is közölt terjedelmes írásában Emilia Șercan arról számolt be, hogy a miniszterelnökkel kapcsolatos leleplezése nyomán három fenyegetést kapott, valamennyi ügyben feljelentést tett a rendőrségen. Mint leírja, a harmadik fenyegetés ismeretlen személytől messengerüzenetben érkezett február 16-án, és ehhez a vőlegénye által húsz évvel ezelőtt készített, hiányos öltözetű fotóit is csatolták. Mint közölte: képernyőmentéssel azonnal rögzítette a kompromittálónak szánt anyagot, és a bizonyítékokat másnap elektronikus formátumban átadta annak a rendőrnek, aki a korábbi fenyegetései ügyében is nyomozott. Később megdöbbenve állapította meg, hogy a saját képernyőmentéseit közölte egy moldovai portál, amelytől aztán a felvételek átkerültek több tucat felnőtt tartalmat ajánló honlapra. Ezt követően Șercan belső vizsgálatot kért az ügyben, de azt tapasztalta, hogy a rendőrség megpróbálja eltussolni a bizonyíték kiszivárogtatásának ügyét: azt közölték az újságíróval, hogy vizsgálatuk szerint nem az általa azonosított moldovai portál a fotók közlésének az ősforrása, ez az állítás azonban hamisnak bizonyult. Șercan kifejtette, miután három héten keresztül még csak a feljelentése nyomán nyitott bűnügyi dosszié számát sem sikerült megtudnia, levélben a nemzetközi szervezetekhez, a Bukarestbe akkreditált nagykövetekhez, a főügyészhez és Klaus Iohannis államfőhöz fordult. Ez után azonban csak annyi történt, hogy mindenestül eltűnt a világhálóról az a moldovai portál, amelyet a rendőrség ősforrásként jelölt meg.

Emilia Șercan január közepén közölte, hogy a miniszterelnök 2003-ban leadott, 138 oldalas hadtudományi doktori disszertációjának legalább 42 oldalán plagizált. A leleplezés nyomán a kormányfő a Nemzetvédelmi Egyetem etikai bizottságától kérte doktori disszertációja megvizsgálását. A plágiumügyben azonban a legfőbb ügyészség is nyomozást indított, így az egyetemi vizsgálat el sem kezdődhetett.