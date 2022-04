Aleksandar Vučić hivatalban lévő köztársasági elnök nyerte meg a vasárnapi szerbiai elnökválasztást már az első fordulóban, és a Szerb Haladó Párt kapta a legtöbb szavazatot az előrehozott parlamenti választáson, illetve a belgrádi önkormányzati választáson. A Vajdasági Magyar Szövetségnek várhatóan hat politikusa ülhet be a parlamentbe.

A választást a voksok 42,91 százalékának a megszerzésével a Szerb Haladó Párt (SNS) nyerte meg. Ez 119 mandátumra lesz elegendő a 250 tagú parlamentben.

A második helyen az ellenzéki Együtt Szerbia Győzelméért nevű lista végzett a szavazatok 13,6 százalékával, amely 38 mandátumot ér. A harmadik pedig az eddigi kisebbik kormánykoalíciós partner, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) lett 11,51 százalékkal és 32 mandátummal.

A szerb pártok mellett a várakozások szerint öt kisebbségi párt is bekerült a parlamentbe. Az albán kisebbségnek egy, a horvát kisebbségnek kettő, a bosnyák kisebbség egyik pártjának kettő, a másiknak pedig három képviselője kerülhet be a törvényhozásba. A Vajdasági Magyar Szövetségnek várhatóan hat politikusa ülhet be a parlamenti patkóba. A legnagyobb délvidéki magyar párt két évvel ezelőtt kilenc mandátumot szerzett.

A választás éjszakáján, miután bejelentette győzelmét, Aleksandar Vučić rámutatott: a megszerzett voksok alapján a Szerb Haladó Pártnak és a Vajdasági Magyar Szövetségnek együtt elegendő mandátuma van ahhoz, hogy kormányt alakítson, és többsége legyen a parlamentben. Várhatóan tehát az SNS és a VMSZ továbbra is együtt kormányoz, de a kormánykoalíciónak 2012 óta a Szerbiai Szocialista Párt is a tagja, nem valószínű, hogy ezúttal ne kerülne be a kormányba az Ivica Dačić vezette párt.

Elértük céljainkat, megvalósítottuk, amit szeretnénk – hangsúlyozta Pásztor István, a VMSZ elnöke vasárnap késő esti sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a VMSZ azt szerette volna elérni, hogy Szerbiában Aleksandar Vučić maradjon a köztársasági elnök, és ez a cél megvalósult. A másik fontos célkitűzés az volt, hogy Magyarországon a Fidesz–KDNP maradjon kormányon, és ez is megvalósult. Mindezek mellett cél volt az is, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség megőrizze a legitimitását, és ne törjön meg az érdekérvényesítő ereje. Ez a három cél maradéktalanul megvalósult – szögezte le a legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke.

A Vajdasági Magyar Szövetség 2014 óta tagja a kormánykoalíciónak, és a következő időszakban is ilyen szerepre számít.