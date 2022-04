A biennálé korábbi kiadásaihoz hasonlóan még mindig a magyarországi, lengyelországi és romániai részvétel a legerősebb, de idén hangsúlyossá vált a dél-amerikai kontinens és több keleti ország képviselete is, mint például Thaiföld, India, Kína vagy Tajvan – tudósítottak a szervezők. A 7. Székelyföldi Grafikai Biennálé beküldési határideje március 23-án éjfélkor zárult, a tízhetes jelentkezési időszak alatt pedig csaknem kétezer pályamunka érkezett 844 alkotótól.

A zsűrizés első szakasza március 29–31. között zajlik, a zsűri tagjai dr. Bogdan Achimescu, a krakkói Művészeti Egyetem professzora, dr. Erőss István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, dr. Adriana Lucaciu, a temesvári Nyugati Egyetem képzőművészeti karának professzora, dr. Pézman Andrea, a pozsonyi Képzőművészeti Egyetem képgrafika tanszékének adjunktusa, dr. Bordás Beáta, a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) vezetője, dr. Szurcsik József, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorhelyettese és Ferencz S. Apor képzőművész, a biennálé kurátora, aki készséggel nyilatkozott lapunknak a pályázat fejleményeivel kapcsolatosan.

Mint mondta, a biennálé eljutott egy olyan szakmai szintre, ahol a színvonal állandó. „Nem akarunk rekordokat döntögetni a számok tekintetében, inkább a szakmai minőséget tekintjük elsődleges szempontnak, de örömmel jelenthetjük ki, hogy idén is rengeteg pályamunka érkezett be, és ezek ugyanazt a magas művészi színvonalat képviselik technikai és tartalmi szempontból egyaránt, amit már megszokhattunk a korábbi rendezvények alkalmával” – fogalmazott. Azt is elárulta, hogy idén rengeteg fiatal művész jelentkezett a budapesti képzőművészeti egyetemről, az egri vizuális művészeti intézetből, de a kolozsvári és nagyváradi egyetemekről is, főként végzős hallgatók.

Az első válogatás után háromszáz munka megy tovább, melyek mindegyikét eredetiben is bekérik, és ezek közül fogják kiválasztani a díjazottakat. Erre a második zsűrizésre június 17–19. között kerül sor Sepsiszentgyörgyön az EMŰK emeleti kiállítótermeiben, ahol a zsűri tagjai közösen vitatják meg, hogy kiknek ítéljék oda a különböző szakmai szervezetek által felajánlott elismeréseket és a fődíjakat.

Ferencz S. Apor szerint a rendezvény legfőbb célja, hogy fókuszba helyezze a kortárs grafikai törekvéseket, átfogó képet nyújtson a sokszorosító képalkotás jelenkori irányairól és fejlődéséről. Mint kifejtette, a bizonytalan idők megválaszolatlan kérdéseire különböző stratégiákkal keresik a megoldásokat, ennek megfelelően 2022-ben a rendezvény hívószavának a Stratégiák címet javasolták.

A 7. Székelyföldi Grafikai Bien­nálé kísérő kiállításairól is megkérdeztük a kurátort, aki elmondta, hogy jövő márciusra tervezik a már beharangozott Gyulai Líviusz életmű-kiállítást az EMŰK-ben, ez ügyben már felvették a kapcsolatot az örökössel és a kiállítás kurátorával, akik mindketten örömmel fogadták a szándékot és vállalták a rájuk háruló feladatokat. A 2020-as korábbi grafikai biennálé fődíjasának, a thaiföldi Mettrai Pongchompornnak a már bevett gyakorlat szerint a Lábas Házban nyílik kiállítása októberben az idei biennálé megnyitóját megelőző napon. Vele is egyeztettek már ez ügyben – tette hozzá.