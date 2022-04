Kisgyörgy Zoltán könyvbemutatója Erősdön

Kisgyörgy Zoltán geológus, újságíró két kötetét hozta el az erősdi református közösségi házba, ahol az eddigi járványügyi korlátozások miatt könyvbemutatót még nem is tarthattak, így a mostani rendezvényre szép számban érkeztek a térségük iránt érdeklődő erősdiek. A baróti Tortoma Könyvkiadó gondozásában jelent meg az Alsó-Háromszék (2020), illetve az Erdővidék és Székföld (2021) című útikönyv, utóbbi tavaly az év végén. Azóta a szerző mintegy húsz könyvbemutatón ismertette köteteit, nem csak Háromszéken, hanem Hargita és Brassó megyei településeken is.

Zoli bácsi évtizedeken át követte a Székföld sorsát, értékeinket próbálta felmutatni – hangsúlyozta köszöntőjében Ráduly-Baka Zsuzsanna erősdi református lelkész, hozzátéve: itt, a végeken még nagyobb szeretettel fogadják, mint más településeken. A 85 esztendősen is aktívan újságot író, terepre járó Kisgyörgy Zoltán utánozhatatlan történetmesélőként, kuriózumokat jól ismerő helytörténészként is lekötötte hallgatósága figyelmét, alaposan megnevettetve őket, s könyvei mellett életéről, munkájáról is szólt. Felidézte osztályfőnökének, az egykori mikós földrajztanár, Harkó József szavait (Ráduly-Baka Zsuzsanna néhai nagyapja), aki ismerve a kövületek iránti korai érdeklődését, arra bátorította, jelentkezzen földtan szakra az egyetemen, mondván: „Zoltán, menj geológiára, s jegyezd meg, a barátok becsaphatnak, de a kövek soha.” Harminckét esztendőt dolgozott bányageológusként a köpeci, baróti szénbányáknál, s mint fogalmazott, a kövületek, a csigák és a kagylók igazították el a föld alatt, szerette a szakmáját.

A koronavírus miatti eddigi korlátozások okán megritkultak a találkozások az olvasókkal, de amióta megjelent az Erdővidék és Székföld című útikönyve, a Tortoma Kiadó folyamatosan szervezi a könyvbemutatókat, és azokon Kisgyörgy Zoltán újra mesélhet a falvakról s az ott élőkről, helynevekről és a könyvekhez kapcsolódó ízes történeteiről. Mint fogalmazott, e legutóbbi kötetében „benne van a lelke”, s Székföldjéről szólva azt is hozzátette, a leggyönyörűbb hóvirágok itt, e környéken nyílnak. Alaposan végigjárta a Székföldjét, rögzítve a helybeliek szavait, gondolatait, hagyományokra utaló elbeszéléseit is. Ilyen például az a legenda, monda, avagy rege is, mely szerint Rózsa Sándor itt is járt volna, s az Erősd melletti Veczerkő résbarlangjában is megfordult. Ez nem igaz, de az itt élők számára fontosak ezek a történetek – tette hozzá. Előpatakról is szólt, borvizeiről, gyógyvizeiről, nem csak a kétféle gyógyhatású „huncut vizet” említve meg, hanem azt is, hogy Arany János itt ismerkedett meg József főherceggel. A szerző azt is elmondta, négykötetesre tervezi sorozatát, a megjelent kettő mellé következik egy Felső-Háromszéket, illetve Orbaiszéket bemutató útikönyv, most éppen az előbbi kéziratán dolgozik.

A könyvbemutatón jelen volt Melkuhn Andrea idegenvezető, a Tortoma Kiadó reklámfelelőse is, a rendezvények egyik szervezője. Érdeklődésünkre elmondta, a két könyvvel eddig már több mint tizennyolc székelyföldi helyszínen jártak, de a Barcaságban is megfordultak, rendszerint 20–40 érdeklődő vesz részt azokon. Általában olyan településekre mennek, ahová meghívják őket, többnyire a kötetek megjelenését támogató önkormányzatok felkérésére, de egyházközségeket is találunk a meghívók között. A könyvbemutatók erdővidéki helyszínekkel folytatódnak, pénteken kettőt is tartanak: 17 órától Erdőfülén, 19 órától pedig Olaszteleken a helybeli iskolákban várják az érdeklődőket.