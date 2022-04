Felmentették Nagyajta polgármesterét

Bihari Edömér úgy nyilatkozott, megkönnyebbült, amikor megtudta az ítéletet, s kiderült, végre lezárul ez a tíz éve folyó, rengeteg utánajárást, családja és számára is fájdalmat okozó ügy. Eddig is úgy vélte, tettéért semmiképpen nem érdemelne börtönt – még felfüggesztett formában sem. Lehet azt mondani, hogy a jegyzővel egyetemben vétettek a törvény előírásai ellen, de – ha úgy is volt – azt nem rosszhiszeműen, hanem jó szándékkal tették. „Azért mentünk el a végsőkig, mert meg voltunk győződve, elsősorban a község javát kell néznünk. Hála Istennek, a táblabíróság is úgy vélte, nem vagyunk olyan mértékben hibásak, mint látták az alapfokon Sepsiszentgyörgyön” – nyilatkozta a nagyajtai polgármester.

Az ügy hátterében egy, az önkormányzat és az IREX Alapítvány által kötött szerződés állt. Az önkormányzat 2009-ben lett a községi könyvtárat számítógépekkel és szoftverekkel felszerelő civil szervezet partnere, s vállalták, a tékának teljes munkaidős könyvtárosa lesz. A kormánymegbízotti hivatal vitatni kezdte könyvtáros alkalmazásának körülményeit, felszólította, vonjanak vissza minden azzal összefüggő határozatot, a megtartott versenyvizsgát pedig tekintsék semmisnek. Az ügyből végül hosszas per kerekedett, amit hol az egyik, hol a másik fél nyert meg, végül a prefektúra kerekedett felül. A kimondott ítéletnek viszont a nagyajtaiak nem, illetve csak nagyon késve tettek eleget, s ezért vádolták meg őket hivatallal való visszaéléssel, és kötelezték volna a könyvtáros számára adott fizetés megtérítésére.