Örmény nemzeti est Kézdivásárhelyen

Ezen alkalommal Davit Mamulyan, Lilit Araqelyan és Nane Sahakyan a Heal the earth, reloaded edition projekt örményországi ESC önkénteseik ismertetik szülőföldjüket egy interaktív bemutató segítségével. Az est során az érdeklődők több mindent megtudhatnak Örményországról, az ország híres szülötteiről, ünnepekről és hagyományos ételekről. Ugyanakkor egy örmény dalt is meghallgathatnak a jelenlévők. A bemutató videókat, táncokat is magában foglal, valamint pár alapvető örmény szó is elsajátítható. (bartos)