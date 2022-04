Rekordok dőltek meg Sugásfürdőn

Több rekord is megdőlt ezen a télen Sugásfürdőn: 97 napot tartott a síszezon – igaz, csak a kicsi pályán, amelyen 2021. december 26-án indult el a felvonó és 2022 április 1-jén állt le, a hosszabbik lejtő később nyitott és korábban zárt, nagyjából két hónapig volt rajta elegendő hó –, de erre sem volt még példa, és más mutatók is várakozáson felül alakultak: a bevételek meghaladják a 400 000 lejt, a belépések száma pedig megközelíti a százezret.

A létesítményt működtető Sepsi ReKreatív Rt. vezetője, Bodor Loránd elmondta: a megemelt jegy­árak és a járvány kifutásával megnyíló határok dacára is nagyon sokan keresték fel a kis sugásfürdői síterepet, különösen a hétvégeken, amikor távoli megyékből érkező autórendszámokat is bőven lehetett látni; hét közben főként a sepsiszentgyörgyiek jártak ki. Tavaly – amikor szintén kiváló szezont zártak, habár akkor egy melegfront néhány napos kiesést hozott éppen a tél közepén – 280 000 lejes bevételt könyveltek el, a belépések száma pedig nem érte el az ötvenezret. Jövőre fejlesztésekkel is készülnek, a felvonókhoz új beléptetőkapukat szerelnek fel, alattuk pedig okos-parkolórendszert alakítanak ki, hogy a torlódásoknak elejét vegyék.