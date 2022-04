Mikóújfalu polgármestere kedden a közösségi médiá­ban számolt be a munkálatokról, s megosztott egy fényképet is: a Bedő-forrás fölé emelkedő, védő falak tetejére egy szobrot helyeztek ki, mely a falu címerét őrző két medvét ábrázolja. Demeter Ferenc szerint a medvés alkotás még nem tekinthető befejezettnek, azt a későbbiekben lefestik. Ennek ötletét egyébként az adta, hogy az előző évben a forrás fölött gyakran láttak pihenő medvét az emberek – fűzte hozzá. Közben megkezdődött a borvizet körülfogó falak rendezése, tisztítása, ez a szerkezet is teljesen megújul majd, kövezett sétányt alakítanak ki előtte, vízelvezető sáncokat hoznak létre és egy filagóriát is építenek a közelébe, ami a környéken egyedülállónak számít, ugyanis mozog, zenél majd – mondta el lapunk érdeklődésére a polgármester. Hozzáfűzte, a források vizének összetételéről is készül majd egy tájékoztató tábla, azt is kihelyezik az épületre.

Demeter Ferenc rámutatott, a Bedő-forrás a település legismertebb pontja, és rég nem történt a környéken semmiféle beruházás, ezért láttak most neki, az önkormányzat 150 ezer lejt irányzott elő a munkálatokra. Mivel sikerült megbízható kivitelezőt találniuk, azt remélik, hogy amennyiben az időjárás is kedvező lesz, két hónapon belül befejezik a terület rendezését. A polgármester szerint a helyiek jól fogadták a felújítás tényét, s azt szeretnék, ha a munkálatok végeztével büszkék is lennének a megszépült borvízforrásra és környékére, melynek így kívánnak új rendeltetést adni, az ide látogatók pedig megtapasztalnák, hogy Mikóújfalu egy rendezett település.