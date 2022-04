A Sepsi-SIC két sima diadallal abszolválta a negyeddöntőt, miután 83–45 és 90–46 arányban bizonyult jobbnak a Kolozsvári U együttesénél. A Konstancai Phoe­nix a legjobb nyolc között az Alexandriával csatázott, amelyet szintén kettős dia­dallal búcsúztatott: a tengerpartiak előbb 69–52-re, majd 66–48-ra győzték le a teleormani lányokat. A Sepsi-SIC és a Konstanca eddig nyolc alkalommal találkozott egymással, s minden mérkőzés sepsiszentgyörgyi sikerrel zárult. A legutóbbi két meccsükön a zöld-fehérek helyenként akadozó játékkal is tudtak nyerni: a Sepsi Arénában 79–61-re, míg a visszavágón 83–64-re. A papírforma szerint borítékolható lányaink sikere, akik 21/1-es győzelmi mutatóval az első helyen fejezték be az alapszakaszt, míg a Phoenix 13 nyert és 9 elvesztett meccsel a negyedik helyről jutott a rájátszásba.

„Egyértelmű célunk az, hogy az együttesünk bejusson a bajnokság fináléjába. A legjobb négy között azzal a Konstancával találkozunk, amely remek játékkal jutott el a rájátszás e szakaszába, és ott volt a Román Kupa négyes döntőjében is. Az alapszakaszbeli két mérkőzést hoztuk ellenük, még úgy is, hogy időnként voltak nehezebb pillanataink velük szemben. Bízom abban, hogy most sokkal jobbak leszünk, a csapat tudja, mi kell a továbbjutáshoz, és remélem, három mérkőzésből letudjuk ezt a párharcot” – nyilatkozta Zoran Mikes, a Sepsi-SIC bosnyák éremkovácsa.

A másik ágon a Szatmárnémeti VSK és az Aradi FCC harcol a döntőbe jutásért. (t)