Az április 9–10-én sorra kerülő Máramaros Ralival kezdetét veszi a 2022-es román raliszezon, a küzdelemsorozat rajtjánál pedig ott találjuk a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor–Marcus Andreoiu párost is. A kilenc gyorsasági szakaszból álló autós viadalra összesen hetvenhét egység nevezett, így népes mezőny rajtol el a hétvégi idénynyitó futamon.

A kilencfutamos Betano Román Ralibajnokság 2022-es idényének első versenyét rendezik meg a hétvégén Nagybányán és környékén, amelyre szerda délig hetvenhét egység adta le a nevezését. Ahogy az elmúlt években, úgy ezúttal is lesz háromszéki résztvevője az országos küzdelemsorozatnak és a Máramaros Ralinak, hiszen egy Peugeot 208-as kormányánál a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor ott van mind a pontvadászat, mind a szezonnyitó viadal mezőnyében. Mint arról korábban beszámoltunk, az idei bajnokság öt aszfaltos és négy murvás versenyből áll, a máramarosi viadalt követően időrendi sorrendben Székelyudvarhely, Pitești, Câmpulung Moldovenesc, Nagyszeben, Bákó, Jászvásár, Kolozsvár és Brassó ad otthont egy-egy ralifutamnak.

Akárcsak tavaly, a mostani Máramaros Ralin is a sepsiszentgyörgyi Marcus Andreoiu ül Szabó Csongor jobbján a versenyautóban, a megyeszékhelyi páros egy­előre az összetett mellett csak a Peugeot Kupában küzd majd a pontokért. „Szeretnénk minél előbb visszarázódni a régi kerékvágásba, elsődleges céljaink között pedig az szerepel, hogy mihamarabb összeszokjunk az autóval, és dobogóra szeretnénk állni. Tavaly már versenyeztünk Nagybányán, ahol jól éreztük magunkat, s most is szeretnénk összehozni egy jó és gondmentes versenyt. A gyorsasági szakaszokról még nem tudok semmit, ugyanis csütörtökön lesz a pályabejárás, de azt gondolom, hogy remek verseny elé nézünk” – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Csongor, aki egy éve a kétkerék-meghajtású és az RC4-es kategóriában egyaránt a 2. helyen végzett, míg összetettben a 11. lett a máramarosi viadalon.

A Máramaros Rali népes mezőnyére a pénteki megnyitóünnepség és shakedown mellett szombaton hét gyorsasági vár, vasárnap pedig mindössze két mért szakasszal zárul a verseny. A megmérettetés össz­hossza 454,44 km, ebből 122,25 km-t tesz ki a kilenc gyorsasági szakasz.