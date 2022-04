Több pénz beteg- és idősgondozásra

Az intézményt vezető Tamás Sándor rámutatott, ebben az évben a megyei önkormányzat összesen egymillió lej vissza nem térítendő támogatást nyújt azoknak az akkreditált, szociális ellátást biztostó szervezeteknek, amelyek házi beteg- és idősgondozást végeznek vagy nehéz körülmények között élő családokkal, gyerekekkel foglalkoznak. A megyei tanács elnöke hozzáfűzte, az önkormányzat tíz év alatt megtízszerezte a szociális pályázati keretét. Úgy fogalmazott: nagy elégtétel, hogy a kormány jobban kiveszi részét a szociális védőháló fenntartásából, hiszen korábban több probléma is származott abból, hogy nem tett eleget e kötelezettségének, és a megyei tanácsnak kellett kiegészítenie a háromszéki szociális és gyermekvédelmi rendszer költségvetését.

Makkai Péter, a munkaügyi és szociális tárca államtitkára rámutatott: jogszabály rögzíti, hogy a fogyatékkal élő felnőtteket ellátó intézményeknek a személy szerinti standard költségek 90 százalékát biztosítja az állam. Elmondta, tájékoztatták a megyei intézményeket és a civil szervezeteket arról, hogy van támogatásra lehetőség, és éljenek is ezzel. Beszámolt arról is, hogy a Kovászna megyei gyermekvédelmi igazgatóság két nappali központ, a baróti Laura Ház és a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház számára 1,25 millió lejt hívott le.

Mivel a Laura Ház és az Írisz Ház is részesül normatív támogatásban a központi költségvetésből, a megyei önkormányzat nagyobb összeget biztosíthat az egyéb szociális szolgáltatásokat nyújtó egyesületek számára – ismertette Vass Mária. A megye szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóságának vezetője szerint több pénzt kap házi beteg- és idősgondozásra a Gyulafehérvári Caritas, a Vöröskereszt és a Diakónia is, emellett anyagiakat biztosítanak a családsegítő tevékenységekre, a hátrányos helyzetben levő gyermekek felzárkóztatását célzó programokra is.