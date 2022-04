És mire jó többek közt a közösségi oldal? Hát erre, hogy kivétel nélkül mindenki bármilyen témában meg is szólaljon. És nem is akárhogy. Mindig akad valami, ami kapcsán pofozkodni lehet, sőt, kell. Legyen az világjárvány, háború vagy szavazás. Felfoghatatlan az a hangnem, amit emberek megengednek maguknak, s ijesztő a mondatok mögött feszülő indulat is.

Vajon ha nem lennének a közösségi felületek, ezek az emberek hol vezetnék le, hol élnék ki az őrületeiket? És vajon ha tényleg szemtől szemben állnának gyűlöletük tárgyával, akkor is ilyen bátrak, elszántak lennének, vagy csak a fotelből megy a hangoskodás? Mondjuk azt sem értem, amikor állítólagos jó barátok feszülnek egymásnak ellentmondást nem tűrő harciassággal és írják le egymást egy életre. A barátaim közt akad, akivel nem mindenben egyezik a véleményünk, sőt, homlokegyenest másképp gondolkodunk valamiről, de annál több minden és régebbről köt össze minket, és vannak egyéb találkozási pontok ahhoz, hogy ne kótyavetyéljük el azt, ami köztünk van.

Nem kell a másképp gondolkodót szeretni, sőt, haragudni is lehet rá, mindenkinek szíve joga azt érezni, amit érez, de a nyakát kitekerni… Minek? Ami az indulatokat illeti, máshol is le lehet vezetni. Ki lehet menni például kutyát sétáltatni vagy egy jót szaladni. Bár aki ilyen vehemenciá­val gyűlölködik, az lehet, hogy inkább kutyaverő, és nem sétálni viszi a kutyáját, hanem kirugdossa a házból. De egy tányér vagy pohár földhöz csapása is megteszi, ha kell, naponta többször, amíg a készlet tart, vagy akár a cipőt is falhoz lehet vágni. Persze, mennyivel könnyebb felpattanni a Facebookra, és teljes erőbedobással széttrancsírozni az épp szolgálatos ellenséget.

Azért tényleg kíváncsi vagyok, és meglesném, hogy az ilyen vérben forgó dühöngőknek a való életben, szemtől szemben is így dagad a vitorlájuk? Vagy nyögve-nyelve elfojtják az indulatokat?